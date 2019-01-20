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Amerikan Donald Cook destroyeri gece yarısı İstanbul Boğazı'ndan geçti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 08:16 | Son Güncelleme

ABD Deniz Kuvvetleri Altıncı Filosu'na ait Amerikan Donald Cook destroyeri bu gece İstanbul Boğazı'ndan geçti. Karadeniz'e doğru hareket eden destroyerin görüntüleri Reuters tarafından servis edildi.

Amerikan Donald Cook destroyeri gece yarısı İstanbul Boğazı'ndan geçti!

Karadeniz’de sıcak saatler yaşanıyor… Rusya ile Ukrayna arasında geçen aylarda yaşanan gemi krizi sonrasında bu sabaha karşı İstanbul Boğazı’ndan ABD’ye ait bir destroyer geçti… Karadeniz’e doğru ilerleyen Donald Cook isimli destroyer hakkında ilk açıklama yapıldı. Reuters, sabaha karşı TSİ 01:56’da servis ettiği fotoğraflarda denizaltısavar, uçaksavar operasyonlarında da kullanılabilecek gemi Boğaz’dan geçerken görülüyor.

abd

Geminin kaptanı Matthew J. Powell, destroyerin Karadeniz’deki görevinin bölgede güvenliği sağlamak olduğunu ve bu amaç doğrultusunda birlikte çalışabilirliği göstermek olduğunu açıkladı. Fakat Powell’ın bu açıklamalarının ardından Rusya’dan bir açıklama geldi. Rusya Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi, Karadeniz Filosu gemilerinin 56 ile 96 Tomahawk seyir füzesi bulundurduğu tahmin edilen Donald Cook destroyerini izlemeye başladığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Cook destroyer istanbul boğazı Karadeniz

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