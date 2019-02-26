Amniyotik Bant (Amniotic Band) Sendromu nedir, tedavisi var mı?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Çağlar Helvacıoğlu, amniyotik bant sendromunun teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi: “Anne karnında bebeğin içinde yüzdüğü amniyon sıvısı ile dolu olan amniyon zarının, bebeğin el, ayak, baş gibi herhangi bir organına dolanması ya da yapışması durumuna, amniyotik bant sendromu denir.

NEDENİ NEDİR?

Mevcut çalışmalar, yaklaşık her bin 200 canlı doğumdan birinde görüldüğünü ortaya çıkarmıştır. Bebek büyürken bant sıkışarak büyümeyi sınırlamakta ve kan akışına engel olmaktadır. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, sigara kullanımı, daha önce geçirilmiş kürtaj ve enfeksiyonlardan şüphelenilmektedir.

NE TÜR KOMPLİKASYONLARA YOL AÇAR?

Bebeğin uzuvlarına dolandığında amniyotik bant el ve ayakta gelişim bozukluğuna yol açabilir. Yumru ayak, el ve ayak parmaklarında yetersiz büyüme, perdeli el ve ayak parmakları, yarık dudak şeklinde ortaya çıkar.

İhtimallerin en kötüsü, omurga büzüşümü ve organların şaşırtıcı ve tuhaf oranlarda gelişmiş olarak amniyotik bantlarla fetüsün ciddi bir şekilde deforme olmasıdır. Bazı durumlarda kafa biçimsizdir. Amniyotik bantların en ağır zarar verdiği vakalarda organ hasarı ya da gebeliğin sona ermesi durumu yaşanabilir.