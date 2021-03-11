Amsterdam Belediyesi: Lale Gül'ün güvenliği ciddi tehdit altında, korunması için gereken yapılacak

Üniversite öncesinde her hafta düzenli olarak Kuran kursuna devam eden Gül, başından geçenleri, büyüdüğü kültürel ortamı ve aile baskısını eleştiren "Yaşayacağım" (Ik Ga Leven) adlı romanda anlattı.

Amtserdam'da göçmenlerin yoğun olduğu bir semtte, Türkiye kökenli koyu dindar bir ailede yetişen Lale Gül, üniversiteye başladıktan sonra baş örtüsünü çıkararak, ailesinin değil, kendisinin istediği bir yaşamı seçtiğini belirtti.

Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin desteklediği Denk Partisi'nin, bir internet sitesinde yazar Lale Gül'ün "İslama sırt çevirdiği" savunulan haberin içinde yayımlanan, "İslam düşmanlığına dur demek için Denk'e oy verin" ilanı tartışma yarattı.

Bu satırların altında da, Denk Partisi lideri Tunahan Kuzu'nun fotoğrafı ile "İslam düşmanlığına dur demek istiyor musunuz? Oyunuzu Denk'e verin" yazısının yer aldığı seçim ilanı yayınlandı.

Denk Partisi'nin, 17 Mart seçimleri nedeniyle Hollanda'da Türkçe yayın yapan bir internet sitesine verdiği "İslam düşmanlığı" konulu ilan, Lale Gül ile ilgili haberin içinde yayımlandı.

İlk kitabı, kısa sürede Hollanda'da en çok satanlar listesine giren kadın yazar, "İslam'a hakaret ettiği" gerekçesiyle tehditlerin hedefi oldu.

'Başka haberde de yayımlandı'

Hollanda medyası, ülkedeki Müslüman seçmene yönelik ilanın, Lale Gül ile ilgili haberin içinde yayınlanmasının, dikkat çekici olduğuna vurgu yaptı.

Lale Gül ise Denk Partisi'nin tutumuna tepki gösterdi. Twitter aracılığıyla bir açıklama yapan kadın yazar, "Türk medyası hikayemi aldı, ekleme yaptı ve beni İslam düşmanı haline getirdi. Her şey aynı ama sonra Denk'in ilanını görüyorsunuz. Fikrini belirtmek ve bununla ilgili kitap yazmak düşmanlık mı?" dedi.

Denk Partisi lideri Kuzu, Lale Gül ile ilgili haberin içinde yer alan parti reklamının farklı haberlerle birlikte de yayımlandığı belirterek, bunun kişisel bir şey olmadığını savundu. Kuzu, Hollanda'da din özgürlüğü bulunduğunu, herkesin inanıp ya da inanmamakta özgür olduğunu söyledi.

Türkçe yayın yapan internet sitelerindeki "İslama sırt çevirme" ve "İslam düşmanlığı" suçlamalarının ardından Lale Gül'e yönelik hakaret ve tehditlerin yeniden arttığı belirtildi.

Amsterdam Belediye Meclisi, yaşanan gelişmeler nedeniyle Çarşamba günü Lale Gül'ün güvenliği ile ilgili konular ele alındı. Belediye meclisindeki siyasi parti temsilcileri, kadın yazarın hayatını kısıtlayan ölüm tehditleri ile ilgili neler yapıldığını sordu.