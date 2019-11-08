Amsterdam'da ilk kez hoparlörden ezan okunacak

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bu haftadan itibaren ilk kez ezanın hoparlörden okunmasına izin verilecek.

Ezan izni sadece Cuma namazı için geçerli olacak ve kentin batısında yer alan Hollanda Faslı Camiler Konseyi'ne (RMMN) bağlı Blauwe Moskee'de (Mavi Cami) okutulacak.

Hollanda'da 1980'li yıllarda hayata geçirilen yasal düzenleme ile ibadet ve cenaze töreni gibi etkinlikler sırasında, kilise çanlarının yanı sıra, diğer dinlerin de kendi inancına göre çağrı yapmasına izin verildi.

Hollanda Anayasası da, herkesin dini inancını özgürce yaşamasını güvence altına alıyor.

Bu düzenlemeler kapsamında, Amsterdam'daki Blauwe Moskee, kentte ilk kez hoparlörden ezan okunması için harekete geçti.

Ancak bu talep, Hollanda siyasetinde tartışma yarattı. Aşırı sağ partilerin yanı sıra, Yeşil Sol Parti'li Belediye Başkanı Femke Halsema da karşı çıkıyor.

Halsema'ya göre "Allahu ekber" kelimesi ile başlayan ezan, "bir çok insan için şiddet çağrıştırıyor". Halsema geçen haftaki belediye meclisi toplantısında, "Bu inkar edilemez ve bunu istemiyorum" dedi.