Amy Coney Barrett: ABD Senatosu, Trump'ın adayının Yüksek Mahkeme yargıcı olmasını onayladı

ABD'de Yüksek Mahkeme daha önce silah kullanımı, kürtaj, kampanya finansmanı ve oy kullanma hakları gibi konularda politikaları belirleyici kararlar almıştı.

Mahkeme son yıllarda eşcinsel evliliklerin 50 eyaletin tümünde resmileşmesinde rol oynadı, Trump'ın çoğunluğu Müslüman olan ülkelerle seyahat yasakları kararını onayladı, ABD'de karbon salımını azaltmayı hedefleyen bir planın ertelenmesine yol açtı.

Barrett'ın Yüksek Mahkeme yargıcı olmasıyla mahkemede denge 3'e karşı 6 oyla muhafazakarlar lehine olacak.

Demokratlar, Cumhuriyetçilerin, Yüksek Mahkeme'nin liberal yargıcı Ruth Bader Ginsburg'ün ölümüyle boşalan Yüksek Mahkeme üyeliğine, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine kısa süre kala kendi adaylarını yerleştirmesine karşı çıkıyordu.

Bu nedenle Demokratlar daha önce Senato Adalet Komisyonu'ndaki oylamayı boykot etmişlerdi.

Daha önce 2016 yılında Senato'daki Cumhuriyetçiler, Demokrat Başkan Barack Obama'nın benzer bir atama yapmasına seçim yılı olduğunu vurgulayarak karşı çıkmışlardı.

ABD tarihinde daha önce hiçbir Yüksek Mahkeme üyesi seçimlere bu kadar kısa süre kala belirlenmedi.