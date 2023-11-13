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Anadan doğma sokağa çıkan Kayserili 'Ben mehdiyim size ihtiyacım var' dedi o video gündem oldu! Güpegündüz yaşandı...

13.11.2023 14:01 | Son Güncelleme:
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Kayseri'nin işlek bir caddesinde güpegündüz çıplak şekilde sokağa çıkan adam mehdi olduğunu ilan ederek çığlıklar attı. Sokaktan geçen ve iş yeri sahipleri tarafından uyarılan adam, kimseye kulak asmadı. O görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Anadan doğma sokağa çıkan Kayserili 'Ben mehdiyim size ihtiyacım var' dedi o video gündem oldu! Güpegündüz yaşandı...

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinin Yenice mahallesinden olduğunu söyleyen sahte mehdi, vatandaşlara dönerek 'Bu size son çağrımdır. Benim artık hiçbir şey umrumda değil. Size buradan mehdi olduğumu ilan ediyorum' dedi.

ANADAN DOĞMA SOKAĞA ÇIKTI 'BEN MEHDİYİM' DEDİ

'Benim sizlere de ihtiyacım var. Beni engellemek isteyenler olacak. Ben Kayseri Yahyalı Yenice mahallesindenim. Ben mehdiyim, bu size son çağrımdır. Allah'ın rızası için peşime düşüp gelin. Size mehdi olduğumu ilan ediyorum. Allah'a inanıyorsanız düşün peşime! Benim hiçbir şey umrumda değil...'

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