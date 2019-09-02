Anadolu Adalet Sarayında adli yıl açılışı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarından boşalan kadrolara devletin fazlasıyla yeni hakim ve savcı alarak kendilerini güçlendirdiğini belirterek, "Şimdi iş bize düşüyor. Milletin vergileriyle sunulan bu imkanları sonuna kadar toplumun yararına kullanmak suretiyle gecemizi gündüzümüze katıp adaletli hükümler verip, 'İstanbul'da hakimler var' dedirtmeliyiz. İyi bir hukukçu başka seslere kulaklarını kapayan, sadece vicdanının sesini dinleyen hukukçudur." dedi. Anadolu Adalet Sarayı'nda yeni adli yılın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonundaki törende konuşan Başsavcı İsmail Uçar, yeni adli yılın Türk milletine ve insanlığa hayır getirmesini diledi. Yapılan araştırmalarda yargıya olan güvenin çok alt düzeyde olduğunun görüldüğünü belirten Uçar, "Öncelikle davaların olağanüstü uzun sayılacak bir sürede bitirilmesi, kanun yollarıyla sürecin nihayetlendirilip kesinleştirilerek infaza verilmesi ve infazının yapılması yıllarca sürmekte, hükmün infazı aşamasına gelinmesi ve sürecin sonlandırılması onlarca yıl devam edebilmektedir. Ayrıca kararların ve iddianamelerin isabet oranı da batı standartlarına göre oldukça düşüktür." diye konuştu.

Uçar, yargı açısından geçmişin olumsuzluklarına göre sayısal olarak çok iyi bir yerde olunduğunun söylenebileceğini belirterek, "Bu husustaki en önemli eksikliğimiz ise nitelik yönünden yeterli seviyede olmadığımızdır. FETÖ soruşturmalarından mütevellit boşalan kadrolara genç arkadaşlarımızın atanması, bu atamaların Ankara, İstanbul, İzmir gibi iş yoğunluğu hayli fazla olan büyükşehirlere de doğrudan yapılması, atananları iş yükü altında zorlarken, verilen kararlardaki isabet oranı da düşmektedir." ifadelerini kullandı. Yargı hizmetinin, karşısındaki insanla empati yapabilen, onu anlamaya çalışan, önündeki işi yüzlerce dosyasından biri olarak görmeyen, adalet derdiyle dertlenen insanların işi olması gerektiğini vurgulayan Uçar, bir saatlik adaletle hükmetmenin bir yıllık ibadetten daha üstün olduğunun bilinmesi gerektiğini kaydetti. Uçar, yargı olarak üzerlerine düşen görevi yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Örgüt mensuplarından boşalan kadrolara devletimiz fazlasıyla yeni hakim ve savcı almak suretiyle bizleri güçlendirdi. Şimdi iş bize düşüyor. Milletin vergileriyle sunulan bu imkanları sonuna kadar toplumun yararına kullanmak suretiyle gecemizi gündüzümüze katıp adaletli hükümler verip, İstanbul'da hakimler var dedirtmeliyiz. İyi bir hukukçu başka seslere kulaklarını kapayan, sadece vicdanının sesini dinleyen hukukçudur." şeklinde konuştu.

- "Son yıllarda toplum olarak değerler erozyonuna uğradık" Cumhuriyet savcısı ve hakim arkadaşlarına bu vesileyle seslenmek istediğini ifade eder Uçar, şöyle devam etti: "İstanbul Anadolu Yakası'nda başına bir olay gelmiş insanımızın başvuracağı, adalet isteyeceği yegane yer burası. Başkaca dertlerine çare olacak bir adres yok. Kamuoyuna yansıyan olaylardan anlaşıldığı üzere, mağdur olan vatandaşlarımızın verilen kararlardan, yapılan uygulamalardan memnun olmadan adliyelerimizden ayrıldığı durumlara rastlıyoruz. Biz adaleti halk için tesis etmeye çalışıyoruz. Onların vicdanlarında karşılık bulmayan kararlarımız, toplumun düzeni, huzur ve refahına katkı sağlamayan hükümlerimiz kağıt üzerinde kalmaya mahkumdur." Başsavcı İsmail Uçar, sözlerini şöyle tamamladı: "Son yıllarda toplum olarak değerler erozyonuna uğradık, gençlerimiz uyuşturucu bataklığında, her gün medyada takip ediyoruz, babalar evlatlarını, evlatlar babalarını katlediyorlar. Özellikle kadın cinayetleri son yıllarda fazla sayıda işlenmeye başladı ve sosyal medyanın etkisiyle bunu canlı canlı izlemeye başladık. Burada hepimizin sorumluluğu var. Bunu sadece adliyelerden, hakim savcılardan ve emniyetten beklememek lazım. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmalı ve çözüm olarak biz özümüze döndüğümüz zaman, değerlerimize sahip çıktığımız zaman bunlardan kurtulacağımızı umuyorum."