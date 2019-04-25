Anadolu motiflerini dokudukları halılarda yaşatıyorlar

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde Valiliği öncülüğünde 47 yıl önce kurulan Halıcılık Birliğinde, unutulmaya yüz tutmuş el dokuması halıcılık sanatı Anadolu motifleriyle yaşatılıyor.

Halıcılık, El Sanatlarını Geliştirme ve Yayma Birliği, geleneksel sanatlardan el dokuması halıcılığın korunması ve tanıtımı amacıyla Niğde Valiliği öncülüğünde 1972 yılında kuruldu.

Yaklaşık 47 yıldır faaliyetlerine devam eden birlik, hem unutulmaya yüz tutmuş el dokuması halıcılığın gelişimine katkı sağlıyor hem de ev hanımlarına gelir kapısı oluyor.

Siparişe göre üretim yapılan Birlikte, Anadolu motifleri ve Türk kültürüne göre dokunan halılar başta Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere bir çok ülkeye gönderiliyor.

Birlik bünyesinde 2001 yılında başlatılan "Geleneksel Niğde Halıları Projesi"yle Niğde'ye ait yaklaşık 100 desen yeniden çizilerek arşivlendi. Bu desenlerden 50'si ise dokundu.

Birlikte son 25 yılda dokunan Anadolu motifli halılar 160 bin metrekareye ulaştı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birliğin 56 mahalli idare birliğinden oluştuğunu söyledi.