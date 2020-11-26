HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Anadolu Otoyolu'nda kamyon tıra çarptı

Anadolu Otoyolu'nda kamyon tıra çarptı

26.11.2020 07:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Anadolu Otoyolu'nda kamyon tıra çarptı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Mehmet Kahraman idaresindeki yumurta yüklü kamyon, Osman Döver yönetimindeki mısır yüklü tıra Bolu-Düzce il sınırı mevkisinde arkadan çarptı.

Kazada, kamyonun içinde sıkışan Mehmet Kahraman yaralandı.

Sıkıştığı yerden Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince çıkarılan yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada tırda bulunan ve otoyola dökülen mısırlar bölgeye gelen karayolları ekiplerince temizlendi.

Kazayı anlatan tır sürücüsü Osman Döver, arkasında seyreden kamyonun kendi aracına çarpması sonucu şaşkına döndüğünü ifade ederek, "Kaza bir anda oldu. Nasıl olduğunu anlamadım. Kamyon sürücüsü yaralandı ama durumu iyi görünüyordu." dedi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Coştukça coştu! Düğünde feci anlar Coştukça coştu! Düğünde feci anlar
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı varİstanbul'da PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Çekiliş sonuçları belli oldu! 13 milyon TL'yi aşan ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! 13 milyon TL'yi aşan ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

İroni sanılan sözleri gerçek çıktı! Ağabeyini müdür atadı

İroni sanılan sözleri gerçek çıktı! Ağabeyini müdür atadı

Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...

Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Diğer Haberler

Esenyurt'ta korku dolu gece! 30 katlı binada yangın çıktı, yüzlerce kişi tahliye edildi

Korku dolu gece! Yüzlerce kişi sokağa çıkarıldı

26 Kasım 2020 Perşembe Resmi Gazete kararları... Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?

Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?

İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Muğla'da kayalıklarda dolaşan kadın 20 metre yükseklikten düşerek yaralandı

20 metre yükseklikten düşerek yaralandı

Habertürk canlı yayınında büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

Ekrem İmamoğlu'ndan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yanıt

İmamoğlu'ndan Bakan Koca'ya yanıt

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.