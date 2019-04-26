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Anadolu Otoyolu'nda bakım çalışması yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 14:45 | Son Güncelleme

Otoyolun İstanbul yönü Kaynaşlı Kavşağı-Bolu Dağı Tüneli arası, Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde yapılacak köprü derz çalışması nedeniyle 29 Nisan'dan itibaren 26 gün süreyle ulaşıma kapatılacak

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Kaynaşlı Kavşağı-Bolu Dağı Tüneli arasında, Bolu Dağı Tüneli viyadükleri üzerinde köprü derz çalışması nedeniyle 29 Nisan'dan itibaren 26 gün süreyle trafik akışı sağlanamayacak.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından otoyolun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu Tüneli arasındaki Viyadük 1, Viyadük 2, Alper Şahan Özdoğan Viyadüğü ve Dilaver Kavasoğlu Viyadüklerinde (3 No'lu viyadük) kırık genleşme derzlerini yenileme çalışması yapılacağı bildirildi.

Yol çalışmaları kapsamında otoyolun İstanbul istikametinin 29 Nisan-24 Mayıs tarihleri arasında taşıt trafiğine kapatılacağı ve ulaşımın Ankara istikametinden çift yönlü olarak verileceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Bolu yol bakım çalışması

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