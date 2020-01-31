Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 20 yaralı

Bolu'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Dağkent mevkisinde 2 yolcu otobüsü ile 2 tır ve bir hafif ticari araç çarpıştı.

İlk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sıkışan bir otobüs sürücüsünün kurtarılması için çalışma başlatırken, yolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

