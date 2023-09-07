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Anadolu parsı fotokapanlar sayesinde böyle görüntülendi!

07.09.2023 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nesli tükenme tehlikesinde olan Anadolu parsı bir kez daha görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından doğaya yerleştirilen fotokapanlar sayesinde Anadolu’nun gizemli efsanesinin net fotoğrafı ortaya çıktı.

Anadolu parsı fotokapanlar sayesinde böyle görüntülendi!

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, nesli tükenme tehlikesinde olan Anadolu parsının bir kez daha fotokapanlarca görüntülendiği belirtilerek, "Anadolu’nun gizemli efsanesi Anadolu parsı (Panthera pardus tulliana) bu kez yine bütün heybetiyle, sislerin içerisinde, Genel Müdürlüğümüzce doğaya yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi" denildi.
Ayrıca paylaşımda, "Bu kadim topraklar ilelebet onun yurdu olsun diye izlerini sürüyor, işaretlerini takip ediyor ve onu koruyoruz" notu düşüldü.

ANADOLU PARSI EYLEM PLANI'NDAN KULLANILACAK

Öte yandan fotokapanlardan elde edilen veriler, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen "Anadolu Parsının Eylem Planı" çerçevesinde ve yaban hayatı geliştirme sahalarının yönetim planlarında altlık veri olarak kullanılacak. (İHA)

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