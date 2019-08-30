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Anadolu SODİGEM, sosyal medyadaki tehlikelere dikkat çekmeye devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 14:27 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), Bahçeşehir Koleji Eskişehir Kampüsünde “Sosyal Medya ve Dijital Oyunlar” paneli düzenledi.Prof.

Anadolu SODİGEM, sosyal medyadaki tehlikelere dikkat çekmeye devam ediyor

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), Bahçeşehir Koleji Eskişehir Kampüsünde “Sosyal Medya ve Dijital Oyunlar” paneli düzenledi.
Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleştirilen panelde, SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Levent Eraslan, sosyal medyanın günlük hayattaki yeri ve çocuklara yönelik oluşturduğu tehditler hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu. Panelde bireylerin günlük hayattaki sosyal medya kullanım sürelerine ve yoğunlukla kullandıkları uygulamalara dikkat çeken SODİGEM Müdürü Eraslan, insanların artık sosyal medya sayesinde birbirlerine her zaman yakın olduğunu belirtti. Eraslan, "Buradaki herkes en az iki sosyal medya uygulamasını kullanıyor. Bu yüzden burada dikkat çekmemiz gereken asıl nokta çocukların bu derin çukura girmeleridir. Çocuklar artık her şeye çok kolay bir şekilde ulaşabiliyor. Bunu ailelere öğretmemiz gerekli ve bu girişime öğretmenlerimizden başlamak da bu yolda güzel bir başlangıç diyebilirim" dedi.
"Her gün yeni bir akım çıkıyor"
İnternet dünyasında güvensiz halde dolaşan, çok hızlı bir şekilde çocukların karşısına çıkan ve yayılan “Challenge” akımına da değinen Eraslan, "Çocuklar bu akıma katılmak için türlü türlü zararlara uğruyorlar. Kendilerini tehlikeli hareketlerle birlikte arkadaşları ile yarış içinde buluyorlar. Bu konuda çok büyük kayıplar da oldu dünyada" diye konuştu.
Panel, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Katılım sonunda ise SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Levent Eraslan’a, Eskişehir Bahçeşehir Koleji yöneticileri tarafından plaket takdim edildi.

Anadolu SODİGEM, sosyal medyadaki tehlikelere dikkat çekmeye devam ediyor

Anadolu SODİGEM, sosyal medyadaki tehlikelere dikkat çekmeye devam ediyor

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