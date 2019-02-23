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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi kayıt yenileme işlemleri iki gün uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 13:07 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri iki gün uzatıldı.Yapılan açıklamaya göre öğrenciler, 24 Şubat Pazar günü saat 23.59’a kadar kayıt yenileme işlemlerini yapabilecek.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi kayıt yenileme işlemleri iki gün uzatıldı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri iki gün uzatıldı.
Yapılan açıklamaya göre öğrenciler, 24 Şubat Pazar günü saat 23.59’a kadar kayıt yenileme işlemlerini yapabilecek. Ders seçim işlemini yapan öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanması için bankaya kayıt yenileme ücretini ödemesi gerekiyor. Banka ücretleri, ATM’lerden veya internet üzerinden yatırılabiliyor. Ayrıca öğrenciler bankaya ve AÖF bürosuna gitmeden bütün işlemlerini http://aof.anadolu.edu.tr adresinden de yapabilecek.

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