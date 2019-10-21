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Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali'ne yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 14:23 | Son Güncelleme

Devlet Konservatuvarınca bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlenen festivali ilk üç gününde bin 800 izleyici takip etti - Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Erol İpekli: - "Oyunlar kapalı gişe sahneleniyor"

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarınca bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nin ilk üç gününde bin 800 kişi oyunları izledi.

Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Kırmızı Salon'da düzenlenen törenle 18 Ekim'de perdelerini ziyaretçilerine açan festivalde üçüncü gün geride kaldı.

ABD'li oyun yazarı Tennessee Williams tarafından kaleme alınan, oyuncular Zerrin Tekindor, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu ve İbrahim Selim'in rol aldığı "Arzu Tramvayı" oyunuyla başlayan festivalin ikinci gününde Alman "Familie Flöz" tiyatro grubunca "Teatro Delusio" oyunu sahnelendi. Üçüncü gün ise Çekya'dan dans grubu "VerTeDance", "Correction" adlı iki gösteri sundu.

Tiyatro oyunlarının yanı sıra festivalin ilk gününde Yunanistan'dan Savvas Stroumpos tarafından "The Method of Theodoros Terzopoulos", Alman tiyatro topluluğu Familie Flöz tarafından "The Masks of Familie Flöz", Pierre Nadaud tarafından "Physical Theatre and Dramatic Clowning" adlı atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca, Özlem Hemiş'in katılımıyla "Çağdaş Sahnenin Seyri" söyleşisine yer verildi.

Oyunları izlemek isteyen 139 bin sanatsever, festivalin biletlerine internet sitesinden ulaşmak için girişimde bulundu. Siteye en çok giriş yapılan kentin Ankara olduğu bildirildi.

- "Çok güzel geri bildirimler alıyoruz"

AÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Erol İpekli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin başarılı ve memnuniyet verici biçimde devam ettiğini söyledi.

Festival kapsamında 4 gösterim gerçekleştirildiğini belirten İpekli, şöyle konuştu:

"Oyunlar kapalı gişe sahneleniyor. Festivalin üçüncü gününde bin 800 seyirciye ulaştık. Söyleşilerimiz ve atölye çalışmalarımız devam ediyor. Öğrencilerin ve vatandaşların ilgisi çok yoğun. İlgiden biz kadar oyuncular da çok memnun. Festivalin gelenekselleşmesini umuyoruz. 25 Ekim'de Taganka Tiyatrosu 'Tartuffle' ile seyirciyle buluşacak. Ardından diğer oyunlarımız sahnelenecek. Çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Tiyatro, seyircisiyle var olan bir sanat."

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