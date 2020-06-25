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Anadolu Üniversitesi yeni rektörü Fuat Erdal kimdir? Fuat Erdal nereli ve kaç yaşında?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 00:50 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi yeni rektörü olmasının ardından en fazla araştırılan isimler arasına girdi. Peki, Anadolu Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal kimdir? Prof. Dr. Fuat Erdal nereli? İşte Prof. Dr. Fuat Erdal hakkında merak edilenler...

Anadolu Üniversitesi yeni rektörü Fuat Erdal kimdir? Fuat Erdal nereli ve kaç yaşında?

Anadolu Üniversitesi Rektörü olarak görev alacak olan Prof. Dr. Fuat Erdal, biyografisi ile internet üzerinden sıklıkla araştırılıyor. İşte Anadolu Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal hakkında merak edilenler.

FUAT ERDAL KİMDİR?

İktisat lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sırasıyla ODTÜ, Leeds ve Nottingham üniversitelerinde tamamlamıştır. İktisadi kalkınma ve uluslararası iktisat alanında doçentlik ünvanını almıştır.

Çeşitli üniversitelerde kadrolu ve yarı zamanlı olarak çalışmış, iktisada giriş, makroiktisat, kalkınma iktisadı, uluslararası iktisat ve yönetim ekonomisi dersleri vermiştir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlar yapmış, bildiriler sunmuştur. Halen İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanı olarak görev yapmaktadır.


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