Anadolu Üniversitesi’nde Ceren Necipoğlu anısına çalıştay düzenlendi

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından “İthaf Edilmiş Eserlerin Müzik Repertuarına Katkısının İncelenmesi: Ceren Necipoğlu Örneği” çalıştayı düzenlendi. Öğrenci Merkezi Salon 2016’da, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Lilian Tonella Tüzün koordinatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştayın moderatörlüğünü Öğr. Gör. Pieter Snapper yaptı. 2009 yılında trajik bir kaza sonucu hayatını kaybeden Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Ceren Necipoğlu’na atfedilen çalıştaya konuşmacı olarak Prof. Hasan Uçarsu, Prof. Mesruh Savaş, Doç. Dr. Berkant Gençkal, Öğr. Gör. Danyal Mantı, Öğr. Gör. Marcus Siqueira, Öğr. Gör. Semih Korucu ve video konferans ile Garret Byrnes katıldı. Çalıştayda İlayda Sezen, Ece Yavaş, Emel Çelik ve Elif Güngör Sarıkaya arpta, Nilay Gösterişli flütte, Yiğit Vural viyolonselde, Kaan Sosyal perküsyonda yer alırken, ses sanatçıları Yağmur Yıldırım, Beril Can ve Elif Canbazoğlu sahne aldı.

Danyal Mantı: “İlahi Türk musikisinde sözlü ve dini musiki formlarımızdan biridir”

Sözlerine Yunus Emre’nin şiirini okuyarak başlayan Öğr. Gör. Danyal Mantı “Hicaz İlahiler” konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Mantı konuşmasında şunları söyledi:

“İlahi Türk musikisinde sözlü ve dini musiki formlarımızdan biridir. Bu eserlerde daimî ses bağlılığı kullanılarak her canlı için ölümün karşısındaki çaresizlik ifade edilmeye çalışılmıştır. İlahilerde sesler karmaşıklıktan uzak, süssüz, sade ve yalındır. Durdurulamayan ağır başlı bir ağlayış gibi şiir sürekli yenilenmektedir. Bu çaresizlik içinde ama isyankâr olmayan bir ağlamadır.”

Mesruh Savaş: “Ceren ile tanışamadım ama anısını yaşatmak için elimden geleni yaptım”

Prof. Mesruh Savaş ise Ceren Necipoğlu anısına yazdığı “Threnoidia” eseri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Savaş, “Ceren Necipoğlu’nun üzüntüsü onun miras bıraktığı çalgıyla tanışmama sebep oldu. Böyle değerli bir arpçı ile tanışamadım ama onun bize bıraktığı mirası yaşatmak için en azından bunu yapabilirim dedim ve bir beste yaptım. Sevdiğimiz ve kaybedilen birisi için yazılan bir müzikti ve ona uygun çalışmalar yaptım” dedi.

Çalıştaya video bağlantı ile katılan Garret Byrnes “Meditation”, Öğr. Gör. Semih Korucu “Haikular” konularında bilgilendirme yaptı. İkinci oturumda konuşmacılar Öğr. Gör. Marcus Siqueira “Fantasia Ricercare”, Prof. Hasan Uçarsu “Issız Çocuklar”, Doç. Dr. Berkant Gençkal ise “Edgar Alan Poe’nun Şiirleri Üzerine Üç Şark: I. Evening Star, II. Alone, III. A Dream Within A Dream” konuları hakkında konuşma yaptı.

