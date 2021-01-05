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AnadoluJet müşteri hizmetleri, iletişim, rezervasyon ve bilet iptal numarası

05.01.2021 14:12 | Son Güncelleme:
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AnadoluJet müşteri hizmetleri, iletişim, rezervasyon ve bilet iptal numarası

İçindekiler

  • AnadoluJet İletişim Bilgileri
  • AnadoluJet Müşteri İletişim Merkezi
  • AnadoluJet Online İşlemler ile Neler Yapabilirsiniz?
  • AnadoluJet Web Adresi Aracılığıyla Yapabileceğiniz İşlemler
  • AnadoluJet JetGenç Dünyası
  • AnadoluJet Sosyal Medya Hesapları
  • AnadoluJet Mobil Uygulaması

Uçmayan kalmasın mottosuyla 2008’den beri faaliyetlerini sürdüren AnadoluJet, müşterilerine daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla çalışıyor. Kaliteli bir iletişim hizmeti için de çalışmalarını sürdüren AnadoluJet’e dair yolculuk öncesinde ve sonrasında ihtiyaç duyabileceğiniz bütün iletişim numaralarını bu yazıda bulabilirsiniz. İşte AnadoluJet müşteri hizmetleri, AnadoluJet şikayet hattı gibi bilgiler…

AnadoluJet, 2008 yılından bu yana hizmet kalitesindeki gelişimi ve uygun fiyatlarıyla daha iyi ve daha konforlu bir yolculuk deneyimi yaşamanız için çalışıyor. Şimdiye kadar taşıdığı 100 milyonun üzerinde yolcusuyla güvenli seyahatlerinizde tercihiniz olan AnadoluJet, sizleri sevdiklerinize, yeni yerler keşfetmeye ve daha iyi günlere ulaştırmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda filosunu her geçen gün genişletiyor. Genişleyen uçuş ağı ile daha fazla yolcuya ulaşan AnadoluJet, hizmet kalitesine verdiği önemi müşteri hizmetleri ilişkilerinde de koruyor. Bu sebeple AnadoluJet ile kuracağınız iletişim seçeneklerini genişleterek uzman bir kadroyla daha kaliteli bir müşteri hizmetleri sunmayı hedefliyor. Bu yazıda AnadoluJet’in ihtiyaç duyabileceğiniz bütün iletişim bilgileri ve iletişim numaralarına ulaşabilirsiniz. İşte AnadoluJet iletişim ve AnadoluJet telefon bilgilerine dair detaylar…

AnadoluJet İletişim Bilgileri

AnadoluJet genişleyen filosuyla ve uzman kadrosuyla hava yolu taşımacılığında öne çıkan tercihlerinizden biri. Avantajlı fiyatlarıyla sunduğu konforlu yolculuk vaadi dışında, yolculuk öncesinde ve sonrasında ileteceğiniz her mesajı dikkatle incelemek için oluşturduğu iletişim seçenekleriyle gelişimini önemsiyor. Sadece çağrı merkeziyle değil, gelişen teknolojinin bütün olanaklarıyla genişlettiği iletişim seçeneklerini de hizmetinize sunuyor. AnadoluJet’in iletişim olanaklarına dair bütün ayrıntıları bu yazıda bulabilirsiniz.

AnadoluJet Müşteri İletişim Merkezi

Havacılık sektöründe dünya standartlarında bir hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlayan AnadoluJet, müşterilerinden gelecek geri dönüşleri oldukça önemsiyor. Yolculuklarınız hakkında bilgi almak, bilet satın alma, rezervasyon ya da iptal işlemlerini gerçekleştirmek için müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz.

AnadoluJet çağrı merkezi numarası 444 2 538 ya da 0850 333 2 538’i 7 gün 24 saat boyunca arayabilirsiniz.

AnadoluJet numarası aracılığıyla uzman müşteri hizmetleri temsilcileriyle dilediğiniz konular hakkında sorularınızı ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. AnadoluJet iletişim numarasını kullanarak yapacağınız şikayet ya da önerilerinizle ilgili görüşleriniz gizlilik kapsamında değerlendirilir ve konuyla ilgili en kısa sürede dönüşler gerçekleştirilir.

AnadoluJet Geri Bildirim Formu Nasıl Doldurulur?
AnadoluJet hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunmanız için desteklerinizi önemsiyor. Yolculuklarınızla ilgili sorularınız, şikayetiniz ya da önerileriniz için geri bildirim formunu doldurabilirsiniz. Dönüşlerinizi önemle inceleyen AnadoluJet yetkilileri tarafınıza en kısa sürede dönüş gerçekleştirecektir.

Daha önce yaptığınız bildirimlerin durumunu da inceleyebilir, yeni geri bildirimleri de ad, soyad, cinsiyet, konu, e-posta gibi bilgilerle girebilirsiniz.

Web adresi üzerinden AnadoluJet geri bildirim formunu doldurmak için TIKLAYINIZ!

AnadoluJet Satış Ofisleri İletişim Bilgileri
Türk Hava Yolları ailesinin bir markası olan AnadoluJet'in satış ofislerinden istediğiniz konuda bilgi alabilirsiniz. Bilet satış, bilet iptal ya da bilet değişiklikleri gibi bilet işlemlerini ve bilgi taleplerinizi Türkiye’nin pek çok noktasında bulunan Türk Hava Yolları satış ofislerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Web sitesinde yer alan satış ofisleri haritasını kullanarak şehir seçimini yapabilir ve size en yakın satış ofisini bulabilirsiniz.

Satış ofisleri hakkında detaylı bilgi için TIKLAYINIZ!

AnadoluJet Web Sitesi İşlemleri
AnadoluJet'in anadolujet.com.tr web adresinden bilet satın alma işlemlerinin yanı sıra pek çok online işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

AnadoluJet Online İşlemler ile Neler Yapabilirsiniz?

  • AnadoluJet web adresi üzerinden online bilet satın alma, rezervasyon, iptal işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
  • Online check-in yapabilirsiniz.
  • Uçuş işlemlerinizi bilet ya da PNR kodunuzla birlikte gerçekleştirebilirsiniz.
  • Size sunulacak ek hizmetleri inceleyebilirsiniz.
  • Ücretli koltuk seçimi ile dilediğiniz koltuğu seçebilirsiniz.
  • İlave bagaj ve spor malzemeleri seçenekleriyle uçuşlarınız için bagaj ekleyebilirsiniz.
  • Parkura, uçuş numarasına ya da kalkış/varış noktasına göre uçuş arayabilirsiniz.
  • Bagaj takibi yapabilirsiniz.
  • Mali e-bilet işlemlerini yapabilirsiniz.
  • Tarifeleri inceleyebilirsiniz.

AnadoluJet Web Adresi Aracılığıyla Yapabileceğiniz İşlemler

Online işlemler dışında AnadoluJet web adresi üzerinden gerçekleştirebileceğiniz diğer işlemler şunlardır:

  • Kampanyalar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
  • Kurumsal bilgileri detaylı olarak inceleyebilir, AnadoluJet ailesini yakından tanıyabilirsiniz.
  • AnadoluJet uçuş öncesi, uçuş sırasında ve uçuş sonrasındaki bütün hizmetleri detaylı olarak öğrenebilirsiniz.
  • Şehir rehberleri ile seyahat edeceğiniz şehir hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • AnadoluJet bültenine e-posta adresinizle abone olabilir, yeniliklerden ve kampanyalardan hemen haberdar olabilirsiniz.
  • Sıkça sorulan soruları inceleyerek merak ettiğiniz konular hakkında cevap bulabilirsiniz.
  • AnadoluJet dergisi AnadoluJet Magazin’in sayılarını indirebilir ve okuyabilirsiniz. Dergi arşivini inceleyebilirsiniz.
  • AnadoluJet hakkında bütün haberlere ve duyurulara basın bülteni ile ulaşabilirsiniz.
  • Yolcu işlemleri ve hakları sayfasını inceleyerek yolcu haklarından haberdar olabilirsiniz.

AnadoluJet JetGenç Dünyası

AnadoluJet’in JetGenç dünyasıyla tanışmak ve fırsatlardan yararlanmak için jetgenc.net web adresine giriş yapabilirsiniz.

Hemen üye olup üyelik oluşturarak size özel fırsatlardan ve biletlerinizde %10 indirimden yararlanabilirsiniz.

  • JetGenç çağrı merkezi numarası: 444 2 538
  • JetGenç’i sosyal medyada takip etmek için Twitter, YouTube, Facebook’ta ve Instagram'da Jetgenc kullanıcı adıyla bulabilirsiniz.

    AnadoluJet Sosyal Medya Hesapları

    AnadoluJet dünyasını sosyal medyada da takip etmek, en son yeniliklerden ve kampanyalardan haberdar olmak için Instagram, Twitter, Linkedin ve Facebook üzerinden anadolujet kullanıcı adıyla takip edebilirsiniz.

AnadoluJet Mobil Uygulaması

Gelişen teknolojinin olanaklarını kullanan AnadoluJet, daha rahat bir yolculuk ve yolculuk öncesi işlemlerini gerçekleştirmeniz için mobil uygulamasını geliştirdi.

Mobil cihazınızı kullanarak AnadoluJet mobil uygulamasını indirebilir, seyahatlerinizle ilgili pek çok işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz.

AnadoluJet mobil uygulamasını Google Play Store ya da App Store üzerinden indirebilir, fırsatlardan hemen haberdar olabilirsiniz.

AnadoluJet mobil uygulaması ile yapabileceğiniz işlemler şunlardır:

  • Bilet satın alma ya da rezervasyon işlemi yapabilirsiniz.
  • Check-in işlemlerinizi kısa sürede tamamlayabilirsiniz.
  • Mobil biniş kartınızı oluşturabilir ve akıllı cihazınıza kaydedebilirsiniz.
  • Sesli Asistan özelliği ile sadece konuşarak işlem yapabilirsiniz.
  • Uçuş tarifesini görüntüleyebilir ve takip etmek istediğiniz uçuşları kaydedebilirsiniz.
  • Rota Öner özelliği sayesinde taleplerinize uygun uçuşları ekonomik ücretlerle satın alabilirsiniz.
  • Uçuş İşlemlerim bölümünden biletinizi daha rahat ve hızlı iade edebilirsiniz.
  • Uçuş öncesi dilediğiniz koltuğu satın alabilirsiniz.
  • İlave bagaj satın alma işlemlerinizi yapabilirsiniz.
  • Avantajlı havalimanı transfer hizmetinden yararlanabilirsiniz.
  • Uçuş sonrasında kullanabileceğiniz araç kiralama işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
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