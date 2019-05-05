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Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar'da teravih

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 22:08 | Son Güncelleme

Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar'da teravih

HATAY (AA) - Hatay'daki Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar Camisi'nde ramazanın ilk teravih namazı kılındı.

Habib-i Neccar ve Hz. İsa'nın iki havarisinin mezarının bulunduğu yerde inşa edilen cami, teravih namazını farklı bir mekanda kılmak isteyenlere ev sahipliği yaptı.

Teravih namazında Habib-i Neccar Camisi'ni tercih eden Müslümanlar, tarihi dokusunun yanı sıra Anadolu'nun ilk camisi olması nedeniyle özellikle burada ibadet etmeyi tercih ediyor.

Namaz öncesi vaaz veren Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, ramazanın önemine vurgu yaptı.

Tarihi camide kadınlar da kendilerine ayrılan bölümde namazlarını idrak etti.

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Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar'da teravih

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