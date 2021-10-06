Analiz: Huawei'de düşüş, Xiaomi'de yükseliş

Normal şartlarda yıl içerisinde onlarca model tanıtan ve satışa sunan Çinli üretici, aradan geçen 8 aya rağmen 2021 içerisinde çok fazla yapmadı.

HUAWEI'NİN YERİNİ DİĞER ÜRETİCİLER DOLDURMAK İSTEDİ

Huawei bu şekilde geri çekilince diğer Çinli üreticiler rekabette öne geçmek istedi. Normal şartlarda Huawei’nin Çin’deki pazar payı hayli yüksekti. Fakat yeni telefon tanıtmayınca Çin’deki satışlar da düştü. Huawei ile arasına mesafe koyan kullanıcılar da doğal olarak diğer üreticilere yöneldi.

Xiaomi’nin gelirleri 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 64 artarak 87,8 milyar yuan'a ulaştı. Düzeltilmiş net kâr ise bir önceki yıla göre yüzde 87,4 artarak 6,3 milyar yuan oldu. Çeyrek dönemde toplam gelir ve düzeltilmiş net kâr rekor seviyelere ulaştı.

2021 Yılının İkinci Çeyreğinde Öne Çıkan Rakamlar:

Toplam gelir, yıllık yüzde 64 artışla 87,8 milyar yuan'a ulaştı.

Brüt kâr, yıllık yüzde 96,7 artışla 15,1 milyar yuan oldu.

IFRS dışı düzeltilmiş net kâr yıllık yüzde 87,4 artışla 6,32 milyar yuan'a yükseldi.

2021 Yılının İlk Yarısında Öne Çıkan Rakamlar:

Toplam gelir, yıllık yüzde 59,5 artışla 164,67 milyar yuan'a ulaştı.

Brüt kâr, yıllık yüzde 92,1 artışla 29,3 milyar yuan oldu.

IFRS dışı düzeltilmiş net kâr yıllık yüzde 118,4 artışla 12,39 milyar yuan'a yükseldi.

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