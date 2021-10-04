Xiaomi, 4K OLED bir telefon üzerinde çalışıyor

Xiaomi 4K ekranlı telefon için kollarını sıvamış olabilir. En azından iddialar bu yönde. İddiaların arasında telefonun başka dikkat çekici özelliklere de sahip olduğu bilgisi mevcut.

TENAA’da listelenen telefonun bir diğer şaşırtıcı özelliği ise Samsung Galaxy S8 ile tanıtılan ancak hiçbir zaman popüler hale gelmeyen “iris tanıma” özelliği.

İDDİALARA GÖRE XIAOMI'NİN 4K EKRANLI TELEFONUNUN ÖZELLİKLERİ

Cihazın bilinen diğer özellikleri arasında 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB depolama desteği ile birlikte 4.500 mAh pil yer alıyor. Liste işlemciyi belirtmese de, işlemcinin 2.4GHz hızında çalışacağını öğreniyoruz. Telefonun boyutu 158.34×71.5×6.98 mm ölçülerinde, yani Xiaomi Civi ile neredeyse aynı. Cihazın 166 gram ağırlığı, boyutuna göre oldukça hafif bir telefon olacağını gösteriyor.

Bununla birlikte, TENAA çok güvenilir olsa da, iddiaların odağındaki CC11 Pro ile ilgili bahsedilen bazı özelliklerin yanlış olabileceğini belirtmekte de fayda var. Ayrıca Civi’nin bir pro/plus varyantı hakkında henüz bir belirti de yok.

Dürüst olmak gerekirse, listelenen özellikler biraz uzak görünüyor. Ancak Xiaomi gerçekten böyle bir cihaz için doğru bir fiyat belirlemeyi başarırsa, bunun için çok az rekabet olacaktır.

iOS 15 problemlerle boğuşuyor: Kullanıcılar henüz benimseyemedi

