HABER

Anamur'da yıldırım düşmesiyle çıkan orman yangınlarına müdahale

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 12:43 | Son Güncelleme

MERSİN'in Anamur ilçesinde dün yıldırım düşmeleri sonucu arazi ve ormanlık bölgelerde çıkan yangınlara müdahale devam ediyor.

Anamur'da yıldırım düşmesiyle çıkan orman yangınlarına müdahale

Mithat Ünal/ ANAMUR, (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Anamur ilçesinde dün yıldırım düşmeleri sonucu arazi ve ormanlık bölgelerde çıkan yangınlara müdahale devam ediyor.
Anamur ilçesi Çaltıbükü ve Kılıç mahalleleri arasındaki ormanlık alan ve arazideki farklı noktalarda dün saat 14.00 sıralarında yıldırım düşmeleri sonucu yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 50 kilometrelik alanda farklı noktalarda çıkan yangınlara müdahale etti. Çevre illerden de destek istendi. Yangın söndürme helikopterleri, 27 arazöz, 6 itfaiye aracı, 20 teknik ekip, 100 yangın görevlisinin havadan ve karadan müdahale ettiği yangınları söndürme çalışmalarının kontrollü bir şekilde devam ettiği belirtildi.
FOTOĞRAFLI

Anamur'da yıldırım düşmesiyle çıkan orman yangınlarına müdahaleAnamur'da yıldırım düşmesiyle çıkan orman yangınlarına müdahale

PARTNER Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusunun estetiksiz hali şoke etti Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusunun estetiksiz hali şoke etti
Avrupa’da hava kirliliği 400 bin erken ölüme neden olduAvrupa’da hava kirliliği 400 bin erken ölüme neden oldu
Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 3 kişi adliyedeKayseri'de DEAŞ şüphelisi 3 kişi adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.