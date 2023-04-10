Ananas çimlendirme nasıl yapılır? Ananas kaç günde filizlenir, toprağa nasıl dikilir?

İngilizce’de "pineapple" olarak bilinen ananasın Türkçe karşılığı çam elmasıdır demektir. Bunun sebebi meyvenin şekil olarak çam kozalığını andırmasıdır. Ananas, sıcak iklimlerde yetişebilen tropikal şartlara uyum sağlayan bir meyvedir. Güney Amerika’da ortaya çıktığı ve dünyaya buradan yayıldığı bilinir. Son yıllarda gittikçe popüler hale gelen ananas, ülkemizde de üretilmeye devam ediyor. Ananasın yetişme şartlarını sağlayan güney bölgelerimizde en çok Mersin’de ananas yetiştiriciliği yapılır. Gittikçe popüler hale gelen bu meyvenin insan sağlığı açısından da birçok faydası bulunur. Bağışıklık sistemini özellikle göğüs hastalıklarına iyi gelen, öksürüğe karşı da tüketilen bir meyve olarak bilinir.

Ananas çimlendirme nasıl yapılır?

Ananas ağaçta büyüyen sert kabuklu bir meyvedir ve tohumu da kendisinde bulunur. Amatör olarak ananas yetiştiriciliği yapmak isteyenlerin bilmesi gereken bazı noktalar vardır. Ananas, hassas ve düzenli bir bakım yapılması gereken aynı zamanda yetiştirme süresi uzun olan bir türdür. Ancak düzenli bir bakım sonrasında meyve verecektir. Bununla birlikte bir ananas bitkisi tek bir hasatta sadece bir meyve verebilir. Bu bitkiyi yetiştirmek isteyenlerin yapması gereken tek şey; bir ananas yaprağını dikmektir.

Ananas yetiştirmek isteyenler ilk olarak bir ananas fidesi edinmekle bu işe başlayabilir. Bunu haricinde marketten alınan meyve şeklindeki ananaslar da fide olarak kullanılabilir. Bunun için düzgün bir ananas seçilmelidir. Yaprakları sarı veya kahverengi olmamış olgun bir ananas tercih edilmelidir. Meyvenin dışın kızıl kahve tonlarında olmalı ve koklamak da iyi bir seçim yöntemidir.

Çimlendirme işlemine başlamak için meyvenin yapraklarından ayırılması gerekir. Bu yapraklar tohum olarak kullanılacaktır. Yaprak kısmı zarar görmeden el veya bıçak yardımıyla ayıklanır. Daha sonra yaprakların meyveden ayrıldığı kök kısmı suda bekletilmelidir. Sığabileceği genişlikte bir kabın içerisine su eklenip, taç kısmına birkaç kürdan batırılarak suya konur. Ananasın daha hızlı filizlenebilmesi için güneş görmesi gerekir. Güneşli bir alanda çimlenmesi için bırakılır ve bir ay boyunca beklenir. Suyun yeşillenip, küflenmemesi için ara ara kontrol edilmesi gerekir. Eğer suyu değiştirilmezse fidenin de küflenerek bozulma ihtimali vardır.

Ananas kaç günde filizlenir?

Ananas yetiştirmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken hususlardan birisi, ılıman iklimleri seven bu bitkinin ekimi uygun koşullarda yapılmasıdır. Doğru yollar izlenerek ekilen bir ananas yaklaşık bir ay sonra filizlenmeye başlar. Şartlara bağlı olarak bir buçuk ay da sürebilir. Ananas tohumunun büyümesi ise 1 buçuk, 2 yılı bulur.

Ananas yaprakları güneşli bir alanda suda beklemelidir. Bu yüzden bolca güneş alan bir bölgede daha hızlı filizlenecektir. Bununla birlikte bitkinin yüksek sıcaklığı olan bir bölgede durması uygun olmaz. Zira ananas, ılıman iklimleri sevdiğinden çok sıcak ve soğuk derecelere karşı dayanıklı değildir. Ek olarak, su içerisinde küf oluşumu olabilir. Belli aralıklarla suyun değiştirilmesi bitkinin yararına olacaktır.

Ananas toprağa nasıl dikilir?

Ananas yapraklarını ekmeden önce, 15-20 cm’lik bir saksı edinilmelidir. Bu saksının içerisine organik bileşenlere sahip bahçe toprağı koyulur. Ananasın ekilebilmesi için kökleri 5-10 cm arasında büyümüş olmalıdır. Köklerin yeterince büyümeden ekim yapılması önerilmez.

Ananası yapraklarının toprağın üstünde kalması gerekir. Ekim yapılırken yapraklara zarar vermeden toprak tabanına iyice bastırılmalıdır. Bitkinin nemli kalması önemlidir, bu yüzden haftada bir kez sulanması iyi olacaktır. Sağlıklı ve meyve veren bir ananas bitkisi, yaklaşık iki metre genişliğinde ve iki metre uzunluğunda olması gerekir. Elbette ev ortamında yetiştirilen ananaslar, dışarıdan alınanlara göre daha küçük olacaktır. Ek olarak, bitki geliştikçe saksının büyütülmesi iyi olacaktır. Bu işlem birkaç kez tekrar edebilir, çünkü ananas bitkisi büyük bir alana ihtiyaç duyar.

Ananas yetiştirme koşulları nelerdir?

Ekim işleminden sonra düzenli bir bakım yapıldığından emin olunmalıdır. Ananas nemli ve ılık bir ortamda kalmalıdır. Bu koşulları sağlamak için düzenli bir bakım şarttır. Ananas yetiştiriciliğinde gece-gündüz sıcaklığın 18 derece üstünde olması gerekir. Eğer bölge şartları müsaitse dış ortamda da yetiştirilebilir. Ancak, soğukların yaşandığı bir bölgede bitkinin mutlaka kapalı bir alanda soğuktan korunması gerekir. Bitkinin köklenme işlemini hızlandırmak için üzeri bir poşetle örtülebilir. Saksıdaki fide büyümeye başladığında ise daha büyük bir saksıya geçirilmelidir.