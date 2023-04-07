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Ceviz ağacı kaç günde bir sulanır? Ceviz ağacı çok su ister mi, yeni dikilen ceviz ağacının su ihtiyacı nasıl olur?

05.03.2023 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceviz ağacı yıl boyu düzenli mahsul vermesiyle dikkat çeker. Türkiye’de de birçok bölgede ceviz ağacı yetiştiriciliği yapılır. Ceviz ağacına, sulama ve gübreleme gibi bakım işlerinin yapılması ise alınan ürünün kalitesi üzerinde etkilidir. Ayrıca cevizgiller familyasına ait ceviz ağacı, tüylü yapraklara sahiptir. Ceviz ağacı kaç günde bir sulanır?

Ceviz ağacı kaç günde bir sulanır? Ceviz ağacı çok su ister mi, yeni dikilen ceviz ağacının su ihtiyacı nasıl olur?

Geniş bir coğrafyada yetiştirilen ceviz ağaçları, gelişim açısından suya ihtiyaç duyar. Bölgenin yağışlı olması ise ceviz ağaçlarının su ihtiyacını karşılamak için yeterli olabilir. Ceviz ağaçları sadece mevsimlik yağışlardan aldığı su ile kaliteli mahsul verebilir. Sulama yöntemleri ise ceviz ağaçlarının ürün veriminde yüksek kalite sağladığı için birçok ticari işletme farklı su aktarım yöntemlerini kullanır. Böylece sulama yöntemi kullanılan ceviz ağaçlarından elde edilen mahsul de iri bir yapıya ulaşır.

Ceviz ağacı kaç günde bir sulanır?

Ağaçların bulunduğu toprak yapısına ve iklim koşullarına göre 7-10 günde bir sulanması yeterli olabilir. Ceviz ağaçları büyüme ve gelişme aşamasında sürekli suya ihtiyaç duymaz. Ekim sonrası can suyu verilen ceviz ağaçları, bölgenin yağış koşullarına göre suya ihtiyaç duyar. Toprağın yeterli neme sahip olması, ceviz ağaçlarının büyümesine yardımcı olur. Ekim zamanı da ceviz ağaçlarının sulama periyotları üzerinde etkilidir. Kış aylarında ekilen ağaçlar az sulama isterken, yaz aylarında ekime başlanan ceviz ağaçlarını sıkça sulamak gerekebilir.

Ceviz ağacı çok su ister mi?

Ceviz ağacı çok su ihtiyacı duymayan bitkiler arasında yer alır. Bölgenin iklim koşullarına uygun şekilde can suyu verilen ağaçlar, yıl içindeki yağışlar yardımıyla büyüme gösterir. Yaz aylarında yıllık su ihtiyaçlarının %50 daha fazlasını isteyen ceviz ağaçlarına sulama yöntemiyle destek sağlamak önemlidir. Kış aylarında ekilen ceviz ağacında sulama yapılması ve toprağın nem oranının yüksek seviyede tutulması ise ilkbahardaki mahsul veriminin artmasına yardımcı olur.

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Ceviz dikiminden sonra ne yapılır?

Ceviz ağacı ekim işlemi sonrası düzenli bakıma ihtiyaç duyar. Bakımı yapılmayan fidanlarda ise sararma veya çürümeler görülebilir. Ekim işlemi sonrası can suyu verilen ceviz ağaçlarının toprak nemlilik oranının düzenli aralıklarla kontrol edilmesi önemlidir. Böylece eksik su ihtiyacı tamamlanabilir, ürün kalitesini artırabilirsiniz.

Ağacın büyüme aşamasında çürüyen dallarının ise budanması gerekir. Aksi halde sağlam dallar, çürük bölümler sebebiyle zarar görebilir. Bunun yanı sıra diğer dalların ışık almasını engelleyen bölümlerinde budanması önemlidir. Su ve ışık ihtiyacı düzenli aralıklarla kontrol edilen ceviz ağaçları, kaliteli mahsul vermeye uygun özelliktedir. Ayrıca ağaç yapısına zarar veren zararlı otların temizlenmesi veya hastalığa yakalanan bitkilerde aşılama yapılması da ceviz kalitesini olumlu yönde etkiler.

Yeni dikilen ceviz ağacının su ihtiyacı nasıl olur?

Yeni dikilen ceviz ağaçları, can suyuna ihtiyaç duyar. Toprağın emiş gücüne göre can suyu miktarı değişebilir. Bu noktada önemli olan ceviz ağacının dikildiği toprak yapısının iyi analiz edilmesidir. Nemli kalmayan ve yeterli derinliğe sahip olmayan bölgelerde ceviz ağaçlarının büyümesi veya gelişmesi durabilir. Nem seviyesi düşük topraklarda ise sulama yöntemiyle gerekli katkıyı sağlamak ve dikilen ceviz ağacının kısa sürede gelişmesine yardımcı olmak mümkündür. Ayrıca can suyu sonrasında ceviz ağaçlarının ilk birkaç ay düzenli şekilde sulanması, bitki gelişimin hızlı bir şekilde tamamlanmasına katkı sağlar.

Cevizde sulama ve gübreleme nasıl yapılır?

Cevizde sulama ve gübreleme işlemleri, ağaçların kaliteli köklere ve yüksek mahsul verimine sahip olmasına destek verir. Cevizde sulama işlemi toprağın nem oranına göre, gübreleme işlemi ise toprağın besin ihtiyacına göre uygulanır. Gelişme ve erişkin dönemdeki ceviz ağaçlarında sulama ile gübreleme işlemleri birbirinden farklıdır. Cevizde sulama için dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir:

  • Kurak topraklarda dikilen ağaçların düzenli periyotlarla sulanması gerekir.
  • Kış aylarında dikilen ağaçların en çok suya ihtiyaç duyduğu zaman, yaz mevsimidir.
  • Yetişkin ceviz ağaçlarının yıllık su ihtiyacı 1100-1300 mm seviyeleri arasındadır.
  • Yeni dikim sonrası verilecek can suyu miktarının ortalama 50-60 litre arasında olması önemlidir.

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Cevizde gübreleme için dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir:

  • Organik gübre takviyesi topraktaki besin değerlerini tamamlayarak, fidan gelişimine katkı sağlar.
  • Gübreleme yöntemi ile ceviz ağacının mahsul kalitesini artırmak mümkündür.
  • Damla sulama yöntemindeki gübreleme işleminin belirlenen programa uygun şekilde yapılması gerekir.
  • Toprak analizine göre gübreleme yöntemi ve programı farklılık gösterir.
  • 3-7 yaş aralığına ulaşan fidanlarda gübreleme işlemi sayesinde kökler daha dayanıklı hale gelebilir.
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