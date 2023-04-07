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Mısır kaç günde bir sulanır, kaç koçan verir? Mısırın son suyu ne zaman kesilir, kaç ayda yetişir?

05.03.2023 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır bitkisi buğdaygiller familyasında yer alır. Orta Amerika ve Meksika kökenli bitki, Türkiye’de de yetiştirilir. Besin değerinin yüksek olması dikkat çeker. Birçok tarifte kullanılan mısır, tek başına da tüketilebilir. Mısır yetiştiriciliğinde ise bölgenin iklim koşulları ve toprak yapısı etkilidir. Mısır kaç günde bir sulanır?

Mısır kaç günde bir sulanır, kaç koçan verir? Mısırın son suyu ne zaman kesilir, kaç ayda yetişir?

Mısır bitkisi yetiştirmede, toprağın nem oranına göre farklı sulama yöntemleri kullanılır. Farklı besinlerle birlikte tüketime uygun mısır, bölgenin doğal yağış koşullarıyla da yetiştirilebilir. Yetersiz yağışa sahip bölgelerde ise mısır bitkisinin düzenli periyotlarla sulanması gerekir. Aksi halde bitkide sararma veya çürümeler oluşabilir. Sulama yöntemlerinde ise verilen suyun bitkinin kök yapısına ulaşması önemlidir. Böylece kaliteli ve verimli mısır mahsulü almak mümkündür.

Mısır kaç günde bir sulanır?

Mısır, yetiştirildiği iklim bölgesine göre 3 günde bir veya haftada bir sulanabilir. Bölgenin yağış koşullarının yeterli olduğu durumlarda ise ekstra sulama yapmaya gerek olmayabilir. Ancak toprağın nem oranının periyodik olarak kontrol edilmesi, sulama programı oluşturmak için etkilidir. Böylece yüksek neme ihtiyaç duyan mısırın, su ihtiyacı karşılanır ve bitki büyümesinin hızlı bir süreçte tamamlanması sağlanabilir.

Mısırın son suyu ne zaman kesilir?

Mısır yetiştirildiği iklim bölgesine göre farklı zamanlarda suya ihtiyaç duyar. Büyüme ve gelişim evresine göre mısır bitkisinin bazı dönemler düzenli şekilde sulanması önemlidir. Mısırın son suyu ise süt çizgisinin yarıya indiği dönemde kesilir. Gelişim döneminde yüksek suya ihtiyaç duyan mısır, mahsul verimi zamanında daha düşük su ihtiyacına sahiptir. Mısırın en çok suya ihtiyaç duyduğu zaman dilimleri şu şekilde sıralanır:

  • Bitkide döllenme başlamadan önceki zaman dilimi,
  • Döllenme ve gelişim süresi boyunca,
  • Dane oluşumunun başlaması.

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Mısır yetiştiriciliğinde dörtlü sulama programı, mahsul gelişimi ve bitki kalitesinin artmasında etkilidir. Dörtlü sulama periyodu programı şu şekildedir:

  • Birinci ara çapa ve üst gübrenin ilk verildiği zamanda,
  • Üst gübrenin ikinci yarısının verildiği ve bitki boyunun yaklaşık 40-50 santimetre olduğu dönemde,
  • Polen verimi öncesi tane püskülünün çıktığı aralıkta,
  • Süt oluşum dönemindeki zamanda mısırda sulama yöntemi uygulanır.

Dörtlü sulama programının uygulanmaması ise bitki gelişiminin durmasına ve mahsul veriminin düşmesine neden olur. Bu nedenle mısır yetiştiriciliğinde dörtlü sulama yöntemi programının uygulanması gerekir. Ayrıca mısır bitkisi yetiştiriciliğinde damla sulama yöntemi de kullanılabilir.

Mısır bitkisi kaç koçan verir?

Mısır bitkisinde iyi düzeyde tane bağlayan koçan sayısı genellikle 1 veya 2’dir. Yetişmiş ve hasat zamanına ulaşmış mısır içeriğine "koçan" adı verilir. Bitkinin tohum kalitesi ve toprağın besin değerinin zengin olması, bir bitkiden fazla sayıda koçan almaya katkı sağlar. Ayrıca bölgenin iklim koşulları ve yağış düzeyi de koçan sayısı üzerinde etkilidir. Bunun yanı sıra toprağın nem düzeyi ve sulama yöntemleri takviyesiyle de koçan sayısını artırmak mümkün olabilir.

Mısır kaç ayda yetişir?

Mısır bitkisi ekim sonrası can suyu verildikten sonra yaklaşık 1 ay içinde çimlenme oluşturur. Toprağın nem düzeyinin yüksek olması ve besin değerinin yeterli olması durumunda, yaklaşık 90-130 gün arası mısır hasadı gerçekleştirilir. Yanlış dikim uygulamaları ve uygun koşulların sağlanmaması ise mısır hasadı döneminin gecikmesine ve verimsiz olmasına neden olur. Bu sebepler mısır yetiştiriciliğinde toprak nem oranının ve iklim koşullarının doğru biçimde analiz edilmesi önemlidir.

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Mısır tepe püskülü ne zaman çıkar?

Mısır bitkisi üzerinde erkek ve dişi olarak adlandırılan iki çiçek türü bulunur. Ayrıca erkek çiçekler tepe püskülü, dişi çiçekler ise koçan püskülü olarak da adlandırılır. Mısır bitkisinde ilk tepe püskülünün oluşumu ise koçan püskülünden 1-3 gün öncesinde başlar ve yaklaşık 7-10 günlük sürede tamamlanır. Bölgenin hava koşulları ve toprağın nemlilik oranı, tepe püskülünün ortaya çıkma dönemini etkiler. Her koçanda 300 ile 1000 arası püskül oluşabilir.

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