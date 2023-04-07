Erik çekirdeği çimlendirme nasıl yapılır, saksıda yetişir mi? Erik çekirdeği toprağa nasıl dikilir?

Çeşitli türleri bulunan erik meyvesi çekirdeğini kullanarak, üreticilik yapmak mümkündür. Tuz kullanımı ile lezzetli tüketime uygun olan erik, ekşimsi tadıyla ön plana çıkar. Erik meyvesini çimlendirerek ev ortamında üretim sağlamanın bazı püf noktaları vardır. Erik çekirdeği içinde bulunan tohum, üretim için uygun özelliklere sahiptir. Doğru ve uygun toprak desteğiyle yapılan erik yetiştiriciliğiyle taze meyveler elde edebilirsiniz. Elde edilen meyveleri, farklı tariflerde kullanmak veya ikram amaçlı tüketmek de oldukça keyifli olabilir.

Erik çekirdeği çimlendirme nasıl yapılır?

Tadıyla ağızları sulandıran eriklerin, çekirdeklerinin iç bölümünde yer alan tohumlarla ev ortamında yetiştiricilik yapmak mümkündür. Erik çekirdeği çimlendirme işlemi adımları şu şekilde sıralanır:

Erik çekirdeği temizlendikten sonra kurumaya bırakılır.

Temizleme aşamasında çekirdek içinde bulunan tohumun zarar görmemesi gerekir.

Çekiç veya pense yardımıyla tohum dikkatli bir şekilde çıkartılır.

Havlu kağıt arasına yerleştirilen tohumlar nemlendirilir.

Hava almayan kap içinde buzdolabında bekletilen tohumların, geç olgunlaşma dönemi tamamlanır.

Yaklaşık 1 hafta buzdolabında bekletilen ve çimlenen tohumlar, uygun saksılara ekilerek can suyu verilir ve yetiştiricilik işlemi başlamış olur.

Erik saksıda yetişir mi?

Evlerde yer alan balkon veya teras gibi alanlarda saksı içinde erik yetiştirmek mümkündür. Geniş çaplı saksılar, hazırlanan erik tohumları için uygun yetişme alanı sağlar. Toprakların torflu olması ise erik tohumlarının yetişme döneminde ekstra besin katkısı oluşturur. Dikilen erik fidanlarının ve tohumların bulundukları iklim koşullarına göre yetiştirilme şartları da farklıdır. Fidanların yaprak dökümü sonrasında bitkide soğutma işleminin yapılması gerekir.

Soğutma işlemi Can erik, Japon erik ve Avrupa erik türlerine göre farklı saatler süresince yapılır. Çok soğuk bölgelerde yaklaşık 1 ay, ılık alanlarda ise erik fidanlarının yaklaşık 2 ay dışarıda kalması önemlidir. Ayrıca erik fidanlarının meyve verme süresi birkaç mevsim geçtikten sonra gerçekleşir. Hasadı ilkbahar aylarında gerçekleşen eriklerin, soğuk bölgede ilkbahar aylarında, ılık bölgede ise sonbahar döneminde dikilmesi, mahsul kalitesi açısından önemlidir.

Erik çekirdeği toprağa nasıl dikilir?

Geç olgunlaşma dönemini tamamlayan erik çekirdekleri filizlenme gösterir. Torf karışımlı toprak saksıya alınır ve filizlenen çekirdekler yüzey alanına yakın mesafeye bırakılır. Can suyu takviyesi sonrası tohumlar çimlenme sürecini tamamlar ve büyümeye başlar. Belirli bir uzunluğa ulaşan ağaçların ise bahçe gibi alanlara taşınması gerekir. Saksıların bir süre sonra yeterli gelmemesi de meyve kalitesini ve bitki gelişimini olumsuz yönde etkiler.

Erik fidanı gelişimi sonrasında bitkinin budanması önemlidir. Ayrıca bitki çevresinde oluşan zararlıların temizlenmesi ise meyve kalitesinin artmasında etkilidir. Bunun yanı sıra saksı içinde yetiştirilen erik fidanlarının yaklaşık 10 günde bir, açık arazideki fidanların da 15 günde bir sulanması önemlidir. Aksi halde kuruyan ve yapısı bozulan fidanlarda büyüme gelişimi durabilir. Bölgenin yıllık yağış miktarı ve iklim koşulları da sulama periyotlarının belirlenmesine etki eder.

Erik ağaçlarının özellikleri nelerdir?

Erik ağaçları sıcak ve ılıman iklime sahip bölgelerde maksimum kalitede meyve veren bitkilerdir. Erik çeşitlerine göre gerekli toprak şartları da farklıdır. Ayrıca saçak köke sahip erik ağaçları, sığ topraklarda hızlı büyüme gösterir. Can eriği ağaçları kireç oranı yüksek topraklar için uygun özelliklere sahip olup, Japon eriği türü ağaçlar ise toprak anlamında daha seçici özellik taşır. Böylece uygun sulama ve toprak şartlarında yetiştirilen erik ağaçları ile taze mahsul elde etmek ve uzun yıllar kaliteli meyve verimi sağlamak mümkündür.