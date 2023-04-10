Mandalina çekirdeği çimlendirme nasıl yapılır, evde yetişir mi? Mandalina çekirdeği kaç günde çimlenir?

Mandalina, kış mevsiminde en çok tüketilen meyveler arasında yer alır. İçeriğinde birçok vitamin bulunduğundan, soğuk havalarda hem sevilerek hem de hastalıklara karşı önlem amaçlı tüketilir. Mandalina, ılıman iklimlerde büyüyebilen turunçgil ailesinde yer alan bitkilerdendir. Ülkemizde ılıman iklim şartlarının seyrettiği Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaygın bir şekilde üretilir. Turuncu, sarı gibi birçok renk ve türü bulunan bu meyve lif açısından zengin ve sulu bir yapıdadır. Mandalina bahçelere ekilebileceği gibi ilk ekimde saksı gibi daha küçük çaplı bir alanda da yetişebilir. Mandalina ekimi için çekirdeği kullanılarak, meyveyle uyumlu şartlar sağlanmalıdır. C vitamini bol olan mandalinanın, neyse ki bakımı da oldukça kolay yapılabiliyor. Ancak yine de ilk defa meyve ekimi yapacaklar için bilinmesi gereken detaylar bulunur.

Mandalina çekirdeği çimlendirme nasıl yapılır?

Mandalina yetiştiriciliği için çekirdeği baştan çimlendirilebilir veya direkt olarak fide edinilebilir. Çekirdekten yetiştirmek isteyenler, çimlendirme aşamalarını iyi bilmelidir. Ancak çimlendirme işlemiyle birlikte daha uzun bir süreç olacağı unutulmamalıdır. Birçok bitkide olduğu gibi mandalina yetiştirirken, çekirdeğin uygun koşullarda çimlendirilmesi gerekir. İlk olarak mandalina çekirdekleri ayıklanarak, meyve kalıntılarından temizlenmelidir. Daha sonra ıslak bir kağıt havlu içerisine koyulur. Çekirdeklerin bulunduğu havlunun nemini koruyabilmesi için buzdolabında bekletilmesi gerekiyor.

Çekirdeklerin 2-3 gün boyunca buzdolabında beklemesi önemlidir. Bu sayede çekirdekler şişer ve uykudan uyanır. Sonrasında çekirdekler alınarak, dikileceği yer tespit edilir. Herhangi bir saksının içine, çimlenmiş kısmı toprak yüzeyine bakacak şekilde yerleştirilir. Çekirdeklerin üzeri 1 cm olacak şekilde toprakla örtülür. Burada önemli nokta çekirdeklerin üzerine bastırılmaması ve üstündeki toprağın kalın olmamasıdır. Zira, çekirdekler ihtiyaç duyduğu su ve havaya temas edebilmelidir. Can suyu verildikten sonra toprağın kontrol edilmesi önemlidir. Belirli aralıklarla sprey yardımıyla su sıkılarak toprağın nemli kalması sağlanmalıdır.

Mandalina çekirdeği kaç günde çimlenir?

Aroması çok sevilen kış aylarının vazgeçilmez meyvesi mandalinalar, kolaylıkla saksı gibi daha küçük alanlarda yetiştirilebilir. Mandalina yetiştirirken ilk adım çimlendirmektir. Çimlendirme şartları uygun bir şekilde yerine getirildiğinde 20 – 30 gün kadar sonra çimlenme işlemi gerçekleşir. Çimlendirirken dikkat edilmesi gereken unsur, toprağın kurumayacak şekilde nemli olması gerekir.

Yaz aylarındaki sıcaklık nedeniyle daha fazla su isteyeceğinden, sulama miktarı şartlara göre ayarlanmalıdır. Mandalinanın yetişmesi uzun sürebilir, bu sebeple doğru bir bakımın sürekliliği gerekir. Aksi halde mandalina bitkisinin gelişimi duracaktır.

Mandalina ağacı evde yetişir mi?

Günümüzde birçok meyvenin evde de yetiştirilebilen minyatür türleri bulunur. Bu yüzden mandalina ağacını ev ortamında büyütmek mümkündür. Mandalina ekimi için İlkbahar aylarında Nisan ayı önemlidir. Bu ay sonrasında dikim tavsiye edilmez. Ilıman iklimleri seven bu bitki, hiçbir zaman yapraklarını dökmez. Bu yüzden ev ortamında da kolaylıkla büyütülebilir.

Evde yetiştirilebilen mandalina türlerinin bakımına dikkat etmek oldukça önemlidir. Fidanlar ilk olarak güneşte bir süre bekletilmelidir. Daha sonra toprak yapısına ve sulama işlemlerine dikkat ederek dikilip, bakılabilir.

Mandalina yetiştirme koşulları nasıl olmalıdır?

Mandalina yetiştirmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı koşullar mevcuttur. Birçok bitki gibi uygun bir şekilde bakıldığında kolayca yetişebilir bir türdür. Mandalinanın kökleneceği, büyüyeceği toprağın organik bileşen açısından zengin olması gerekir. Herhangi bir çürüme gerçekleşmemesi için toprağın aşırı derecede sulanmaması gerekir. Aynı zamanda kurumamasına da özel gösterilmelidir. Evde bitki yetiştiriciliği yapanların bitkiyi sularken, suyun oda sıcaklığında olmasına dikkat etmesi gerekir. Büyümeye başlayan bitkinin zamanla saksısının da değişmesi önemlidir. Her 2 sene de bir yaz mevsimlerinde saksı değişimi yapmak uygun olacaktır.

Mandalina ılıman mevsimlerin meyvesi olduğundan aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda yetişemez. Bu durum evde ekim yapmak için uygun olduğu kadar dikkat edilmesi gereken de bir konudur. Evde yetişen bir mandalina bitkisinin, kış aylarında 12 derece altındaki sıcaklığa maruz kalması iyi değildir. Son olarak evde amatör bir şekilde mandalina yetiştiriciliği yapanların dikkat etmesi gereken en önemli unsur, ağaç aşısıdır. Aşısız meyve bitkileri ürün vermeyebilir. Bu sebeple uzman kişilerden tavsiye alınması önerilir.



