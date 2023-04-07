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Biber kaç günde bir sulanır, kaç günde yetişir? Biber fidesi suyu sever mi, biber nasıl hızlı büyür?

05.03.2023 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biber, patlıcangiller familyasına ait bitki türüdür. Anavatanı Amerika kıtasıdır. Türkiye’de de bazı bölgelerde biber yetiştiriciliği yapılır. Farklı bölgelerde yetiştirilmeye uygun biber, birçok tarifte kullanılır. Sade şekilde de tüketilebilir. Suyu çok seven biber bitkisinin toprağının nemli kalması önemlidir. Biber kaç günde bir sulanır?

Biber kaç günde bir sulanır, kaç günde yetişir? Biber fidesi suyu sever mi, biber nasıl hızlı büyür?

Bahçe veya tarlalarda yetiştirilen biber, toprağın nemlilik oranına göre farklı periyotlarda sulanır. Toprağın kumlu veya ağır olması da biber sulama periyodu üzerinde etkilidir. Bunun yanı sıra ev ortamında saksılarda da biber yetiştiriciliği yapmak mümkündür. Teras ve balkon gibi alanlarda da küçük çaplı biber yetiştiriciliği yapabilirsiniz. Suyu çok seven biber fidesinin nemli olması ise mahsul kalitesinin artmasına yardımcı olur. Ayrıca yeterli suya ve ışığa sahip ortamlarda yetişen biberler, aroması ile tariflere lezzet katar.

Biber kaç günde bir sulanır?

Biberin, kumlu topraklarda 2-3 günde bir, ağır yapılı topraklarda ekilmesi durumunda ise 3-7 gün arası periyotlarda sulanması gerekir. Nemi seven biber bitkisi, kuru veya sulu topraklarda yetiştirilmeye uygundur. Biber yetiştiriciliğinde sulama periyodu toprağın analizine ve nemlilik oranına uygun şekilde yapılır.

Sıcak havaya sahip bölgelerde sıkça sulama isteyen biber bitkisi, yağışlı ortamlarda daha düşük sulamaya ihtiyaç duyar. Toprağın nemlilik oranının %70 ve %80 arasında tutulması, biber yetiştiriciliği için uygun ortamı sağlar. Sulama periyodunun aksatılması ise biber bitkisinin sararmasına ve çürümesine yol açabilir.

Biber nasıl hızlı büyür?

Doğal koşullar ile büyüyebilen biber bitkisi, periyodik bakımlar ile daha hızlı büyüyebilir. Orta derinlikte kök özelliğine sahip biberde sulama ve gübreleme işlemleri ile kısa sürede mahsul alınabilir. Ayrıca biberler çeşitlerine göre farklı bakımları gerektirir. Gövde ve kök yapıları her ne kadar benzer olsa da biber çeşidine göre sulama ve gübreleme işlemlerinin uygulanması da farklıdır. Biber bitkisinin kısa sürede büyümesi için yapılması gerekenler şu şekilde sıralanır:

  • Toprak neminin yüksek tutulması gerekir.
  • Toprağın besin değerinin kaliteli ve yeterli seviyede olması önemlidir.
  • Gündüz sıcaklığının 21°-26°, gece sıcaklığının ise 15°-17° arasında olması hızlı gelişimi destekler.
  • Biber bitkisinin, çabuk ısınan ve geçirgen özellikli topraklara ekilmesi gerekir.
  • Toprak pH oranının, 5.6-6.8 arası değere sahip olması önemlidir.
  • Hava oransal neminin %50-%60 arası değerde tutulmasıyla kök aktivitesi artar.
  • Gövdenin yeterli neme sahip olması, meyve tutumunu yükseltir.
  • Aşırı yağışlar bitki gövdesini ve kök yapısını bozabilir. Yağışların yoğun olduğu dönemlerde bitki koruma altına alınmalıdır.
  • İlaçlama, gübreleme ve budama yöntemlerinin uygulanması, bitkinin kısa sürede gelişmesine katkı sağlar.

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Biber fidesi suyu sever mi?

Biber bitkisi suyu çok seven bitkiler arasında yer alır. Toprak ve ortam neminin yeterli düzeyde olması, bitki gelişiminin kısa sürede tamamlanmasına yardımcı olur. Ayrıca nemli topraklarda, kök bölümünün gövdeyi besleme kalitesi de artar. Bunun yanı sıra çiçeklenme döneminde biber bitkisinin, sık aralıklarla hafif şekilde sulanması önemlidir. Fazla su takviyesi ise biber bitkisinin saçak kök yapısında bozulmalara neden olur. Yüksek neme sahip toprağa dikilen biberlerde, çürüme ve çeşitli bitki hastalıkları oluşabilir. Bu sebeple biberlerin uygun periyotlarla sulanması ve toprak nem oranının kontrol edilmesi önemlidir.

Biber kaç günde yetişir?

Biber bitkisi, her mevsim ekim yapmaya uygun özelliktedir. Fide dikimi, sulama ve gübreleme işlemlerinin düzenli şekilde uygulanması sonucunda, ilkbaharda ekilen biber bitkisinden Ekim ayının ortalarına kadar ürün almak mümkündür. Toprağın nem oranı ve bölgenin iklim koşulları ise biber hasat zamanı üzerinde etkilidir. Yanlış yapılan gübreleme ve sulama yöntemleri de biber bitkisi mahsul kalitesini düşürebilir. Bu nedenler biber bitkisi bakımı ve kontrolünü doğru şekilde yapmak, her hasat zamanının ekim dönemine yakın olmasına yardımcı olur.

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