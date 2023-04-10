Biber tohumu çimlendirme nasıl yapılır? Taze biber çekirdeği ekilir mi, biber tohumu ekimi nasıl olmalıdır?

Biber tohumu bir kere hasat edilen biberin çekirdeğinden bile oldukça kolay elde edilir ve kullanışlıdır. Bu açıdan sıklıkla kullanılan yani yetiştiriciliği yapılan tohumlar arasında yer alır. Patlıcangiller ailesinin bir üyesi olan biberler, birçok mutfakta sıklıkla tüketilen bir sebzedir. Biberin ilk olarak M.Ö 7500 yıllarında, ilk defa Amerika’da yetiştirildiği biliniyor. Biberin 20-27 arasında birçok türü bulunur ve çoğunlukla her tüketim ürünün içinde bulunur. Her mevsimde tüketimi yaygın ve yetiştirilmesi eğlenceli olduğundan hobi haline gelmiştir. Bu yüzden evlerde de sıklıkla yetiştirilir. Kendi biberini yetiştirmek isteyenlerin bilmesi gereken birçok nokta bulunur. Saksıda büyütülen biber bitkisinin bakımı özenle yapılmalıdır. Aşırı soğuktan korunması, toprağın nemli ve gerekli ısı şartlarında olması biber yetiştiriciliğinde önemli noktalardır.

Biber tohumu çimlendirme nasıl yapılır?

Biber tohumlarının ekilmesi için genellikle İlkbahar, sonbahar ve yaz ayları tercih edilir. Biberden verimli bir hasat almak için tohumun yapısı, çimlendirme ve ekim gibi işlemler çok önemlidir. Biber ekiminde kullanılacak tohumların seçiminde kaliteli esas alınmalıdır. Güvenilir bir yerden organik tohum edinmek son derece önemlidir. Biber tohumlarının ekilmeden önce çimlendirme işleminden geçmesi gerekir. Çimlendirme işlemi için tohumların 24 saat boyunca su veya ıslak bir bezin içerisinde tutulması gerekiyor. Bu işlem tohumların çimlenme oranını arttıracaktır.

Biber yetiştirilecek bir kap seçerek, içerisi ince yapıdaki toprak ve torf ilave edilmiş toprakla doldurulur. Tohumlar yerleştirilmeden önce toprak, bir sprey kullanılarak nemlendirilmelidir. Biber tohumları toprağa koyulduktan sonra üzeri 1 cmlik toprakla kapatılır. Toprak sıcaklığının 10 derece civarında olması önerilir. Tohumların üzeri plastik bir poşetle örtülür. Tohumların çimlenmesi beklenirken toprağın nemli kalması gerekir. Bu yüzden toprağın belli aralıklarla sprey yardımıyla ıslatılması önemlidir. Yaklaşık 15-20 gün içerisinde çimlenme işlemi gerçekleşir.

Taze biber çekirdeği ekilir mi?

Biber yetiştiriciliği oldukça kolay ve keyifli bir iştir. Biber tohumun elde edilmesi de bitkinin bakımı kadar kolay bir işlemdir. Tohum olarak kullanılan çekirdekler, biber kabuklarının arasında bulunur. Burada kolay olan biber fidesi ekildikten sonra ortaya çıkan yeni tohumlar kullanılabilir haldedir. Ekim işlemi için taze biberden elde edilecek tohumlar kullanılırken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunur. Toplanacak biberlerin kızarmış ve olgunlaşmaya başlamış olması önemlidir.

Güneşe maruz bırakılarak kurutulan biberlerin içerisindeki çekirdekler ekim işlemi için kullanılabilir. Daha önce biber yetiştirmemiş kişiler bile tohumları toprakta rahatlıkla yetiştirebilirler. Ek olarak, kurutulan biber tohumları muhafaza edilip, ekileceği dönemde tekrar kullanılabilirler.

Biber tohumu nasıl kurutulur?

Biberin arasındaki tohumlar, çıkarıldıktan sonra saklama işlemi için kurutulması gerekir. Biber diğer bitkilere göre tohumu daha kolay elde edilen ve yetiştirilen bir bitkidir. Biber tohumu daha önce yetiştirilen biberlerden veya herhangi bir yerden satın alınarak elde edilebilir. Yetiştirilen biberlerin tohumu alınacaksa, biberlerin olgunlaşıp, kartlaşması beklenir. Olgunlaştığından emin olunan biberler toplanarak nemsiz bir ortamda kolayca kurutulabilir. Genellikle güneşte kurutma yöntemi kullanılır. Bu sayede tohumların saklama ömrü arttırılmış olur. İstenilen herhangi bir zamanda ekim işlemi yapılır.

Biber tohumu ekimi nasıl olmalıdır?

Biber tohumlarının çimlenme işlemi toprakta gerçekleştirilir. Bu nedenle tohumlarını toprağa ekilmesi gerekir. Satın alınan veya yetiştirilmiş biber tohumları küçük bir alana ekilerek kolayca gelişebilirler. Ekimde kullanılacak herhangi bir saksıya dörtte bir oranında toprak koyulur. Toprak elenmiş ve gübre eklenmiş olmalıdır. Ekim işleminden önce toprak, sprey yardımıyla nemlendirilir. Suda bekletilen tohumlar aralıklı olarak toprağa ekilir. Tohumlar yerleştirildikten sonra tekrar sprey yardımıyla sulama işlemi yapılır. Yeterince nemlenmiş toprağın üzeri bir poşet yardımıyla kapatılır. Yaklaşık 15-20 gün beklendikten sonra ekilen tohumlar çimlenip, filizlenir.