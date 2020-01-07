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  4. Anastasiadis: Doğu Akdeniz’de gerginliği azaltmak için çalışıyoruz

Anastasiadis: Doğu Akdeniz’de gerginliği azaltmak için çalışıyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 07.01.2020 12:21 | Son Güncelleme

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de artık daha dinamik şekilde yayılmacı politika uygulamaya çalıştığını, Libya ile imzaladığı mutabakat ile Deniz Hukuku’nun tamamını reddettiğini ileri sürdü.

Anastasiadis: Doğu Akdeniz’de gerginliği azaltmak için çalışıyoruz

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de artık daha dinamik şekilde yayılmacı politika uygulamaya çalıştığını, Libya ile imzaladığı mutabakat ile Deniz Hukuku’nun tamamını reddettiğini ileri sürdü.
Yunan Tea Nea gazetesine konuşan Rum lider, "Türkiye, şantaj metoduyla uluslararası hukuku kendi keyfi yorumuyla dayatmaya çalışıyor" iddiasında bulundu. Rum lider, Doğu Akdeniz'de sıcak çatışma olur mu yönündeki bir soruya da, 'gerginliği düşürmek için çalışıyoruz' dedi.

Rum Yönetimi olarak Türkiye’yi, aralarındaki deniz sınırlarını belirlemek için istişareye çağırdıklarını söyleyen Anastasiadis, "Gerek bölge ülkeleri gerek AB tarafından alınan önlemler ile Türkiye, belirli bölgelerde Rumlar’ın haklarını reddedemeyecek" dedi.

SICAK ÇATIŞMA OLUR MU?

Doğu Akdeniz'de bir sıcak olay olma ihtimali ile ilgili bir soruya da Anastasiadis, "Türkiye’nin istediği gerginliğin düşürülmesi için çalışıyoruz" cevabını verdi. Rum lider şöyle devam etti;

"Bildiğiniz gibi, Kıbrıs (Rum) Cumhuriyeti, kriz ve bölgeyi militarize etme oyunu aracılığıyla Türkiye ile zıtlaşmak niyetine de, imkanına da sahip değildir. Ancak AB üyeliğimiz ve uluslararası sistemdeki konumumuzun sağladığı bütün siyasi ve hukuki olanakları en geniş ölçüde kullanıyoruz. Bunda da istikrarla devam edeceğiz. Kıbrıs (Rum) Cumhuriyeti Ankara’ya, sınırların ihlal edilmesi halinde bunun ciddi bedelleri olacağı mesajını göndermeye özen gösterdi. Yunanistan ve Kıbrıs (Rum) hükümetleri istikrarlı ve koordineli şekilde etkin bir caydırıcı mekanizma kurmak istiyor."

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