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Anayasa 24. madde nedir, değişecek mi? Bakan Bozdağ açıkladı! Başörtüsü için…

24.10.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasanın 24. maddesi gündemde yer alıyor. Başörtüsü referandumu ile ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu’na ithafen, ‘Hadi, sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa kararı millet versin.’ demişti. Konu hakkında son açıklama Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yapıldı. Peki, Anayasa 24. madde nedir, değişecek mi?

Anayasa 24. madde nedir, değişecek mi? Bakan Bozdağ açıkladı! Başörtüsü için…

Anayasanın 24 maddesinin içeriği merak konusu oldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı canlı yayında başörtüsü referandumu konusu hakkında açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, ‘Başörtüsü için tek maddede ek maddede 24. maddede değişiklik yapılmasına karar verildi.’ dedi.

BAKAN BOZDAĞ’DAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı canlı yayında "Başörtüsü için tek maddede ek maddede 24. maddede değişiklik yapılmasına karar verildi." dedi.
TRT Haber canlı yayınına katılan Bakan Bozdağ, yürütülen çalışmaların ardından verilen kararı şu sözlerle açıkladı:
"Kılıçdaroğlu Meclis'e teklifi verince cumhurbaşkanımız artık böyle bir sorun olmadığını söyleyerek karşı teklifte bulundu. Biz çalışma yaptık, önce siyasilerle, ardından anayasa hukuku profesörlerle bir araya geldik. Daha sonra Kabine'de bir sunum yaptım. Çalışmalar sonrası şu karar alındı: Tek maddede yapalım. Tek maddede değişiklik yapılmasına karar verildi. 24. madde. Bu düzenleme sadece başını örten kadınlarımızı değil, aynı zamanda başı açık kadınlarımızın da hakkını, hukukunu koruyacak."

ANAYASA 24. MADDE NEDİR?

  1. Madde
    VI. Din ve Vicdan Hürriyeti
    Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.
    14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir.
    Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.
    Din ve ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır.
    Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.
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