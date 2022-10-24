Anayasa 24. madde nedir, değişecek mi? Bakan Bozdağ açıkladı! Başörtüsü için…

Anayasanın 24 maddesinin içeriği merak konusu oldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı canlı yayında başörtüsü referandumu konusu hakkında açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, ‘Başörtüsü için tek maddede ek maddede 24. maddede değişiklik yapılmasına karar verildi.’ dedi.

BAKAN BOZDAĞ’DAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı canlı yayında "Başörtüsü için tek maddede ek maddede 24. maddede değişiklik yapılmasına karar verildi." dedi.

TRT Haber canlı yayınına katılan Bakan Bozdağ, yürütülen çalışmaların ardından verilen kararı şu sözlerle açıkladı:

"Kılıçdaroğlu Meclis'e teklifi verince cumhurbaşkanımız artık böyle bir sorun olmadığını söyleyerek karşı teklifte bulundu. Biz çalışma yaptık, önce siyasilerle, ardından anayasa hukuku profesörlerle bir araya geldik. Daha sonra Kabine'de bir sunum yaptım. Çalışmalar sonrası şu karar alındı: Tek maddede yapalım. Tek maddede değişiklik yapılmasına karar verildi. 24. madde. Bu düzenleme sadece başını örten kadınlarımızı değil, aynı zamanda başı açık kadınlarımızın da hakkını, hukukunu koruyacak."

ANAYASA 24. MADDE NEDİR?