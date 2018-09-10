Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan Makedonya’da

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Makedonya ziyaretinin iki ülke anayasa mahkemeleri arasındaki köklü ilişkiyi daha da geliştireceğine inandığını söyledi.

Arslan, Makedonya’daki temasları kapsamında başkent Üsküp’teki Uluslararası Balkan Üniversitesini (IBU) ziyaret etti.

Burada "Türkiye’de Anayasa Yargısının Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu konferansta konuşma yapan Arslan, konferans öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Arslan, Makedonya Anayasa Mahkemesinin daveti üzerine Üsküp’te bulunduklarını dile getirerek, ülkede çok verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi.

İki ülke anayasa mahkemeleri arasındaki ilişkilere değinen Arslan, "Çok köklü bir iş birliği var Makedonya Anayasa Mahkemesi ile aramızda. İkili iş birliği anlaşmamız var. Uzun süredir karşılıklı görüşmeler devam ediyor. Bir tecrübe ve bilgi paylaşımı söz konusu. Dolayısıyla bu ziyaretin bu köklü ilişkiyi daha da geliştireceğine inanıyoruz." dedi.

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara da Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan’ın ilk konferansını IBU’da verecek olmanın onurunu yaşadıklarını kaydetti.