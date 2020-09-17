Anayasa Mahkemesi: Enis Berberoğlu'nun siyasi ve kişilik hakları ihlal edildi

Yüksek Mahkeme'nin kararının ardından gözler Berberoğlu'nun, yeniden yargılanmasının hangi mahkemede görüleceği ve siyasi haklarının nasıl iade edileceğine çevrildi.

Yüksek Mahkeme, Berberoğlu'nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.

AYM 25, 26 ve 27. dönem İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun "seçilme ve siysasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkınının ihlal" edildiğine hükmetti.

"AYM, adil yargılamaya aykırı bu ihlalin tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasını istedi. Böylece müvekkilimizin sanık olarak yargılandığı süreçte ısrarla dile getirdiğimiz 'Anayasa ile korunan temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği' gerçeği AYM tarafından da kabul edildi. Yüksek Mahkeme'nin bu kararıyla müvekkilimiz hakkındaki mahkumiyet kararı ortadan kalktı ve yeniden ve adil yargılama zorunlu hale geldi. Ancak müvekkilimizin 3 dönemdir üyesi olduğu TBMM, AYM kararını 4 ay daha bekleseydi, bugün hukuksuzluğu kesinleşen bir ceza ile Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülmemiş, seçmen iradesi çiğnenmemiş olurdu.

Avukatların açıklamasında, AYM'nin 24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP İstanbul Milletvekili seçilen Berberoğlu'nun Anayasa'dan kaynaklanan dokunulmazlığına rağmen, ceza almasının ve cezaevinde tutulmasının ihlal saydığı belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

Berberoğlu'nun avukatları Yiğit Acar ve Murat Ergün, kararın ardından yaptıkları açıklamada, AYM'nin bu kararıyla Berberoğlu'nun anayasal haklarının çiğnendiğini kabul ettiğine dikkat çektiler.

CHP'den yapılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesi, İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nun Anayasa'ya aykırı şekilde milletvekilliğinin düşürüldüğünü ve kararın hukuksuzluğunu oy birliğiyle tescilledi. AYM'nin kararı millet iradesini hiçe sayanlara hukuk dersi olmalıdır" denildi.

Şimdiye kadar milletvekilliği düşürülüp de yeniden iade edilmesine ilişkin bir karar veya uygulama bulunmuyor.

Berberoğlu'nun yeniden yargılamasının nerede yapılacağının gerekçeli kararın yayınlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor. Berberoğlu'nun kesin hükmü veren Yargıtay'da yargılanabileceği gibi, dosyasının ilk derece mahkemesi ya da istinaf mahkemesine de gönderilebileceğine dikkat çekiliyor.

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını yayınlamasının ardından bize gösterilecek yargı makamına başvuruda bulunacağız. Yeniden yargılama sürecinin beraat ile sonuçlanacağı inancıyla hukuki mücadeleyi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

CHP Grup Başkanvekilleri Altay ve Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu milletvekilleri , sosyal medya hesaplarından "Berberoğlu Meclis'e" etiketiyle, AYM'nin kararı sonrasında Berberoğlu'nun milletvekilliği görevine dönmesi gerektiğine ilişkin paylaşımlarda bulundular.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, BBC Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede, AYM'nin, hakkındaki kesin hüküm TBMM'de okunmadan bir hafta önce Berberoğlu'ndan resmi yazıyla evrakları istediğini ve 4 Haziran'daki birleşimde de bunu anlattıklarını belirtti ve "Ama bir talimatla bu karar okutuldu. Şimdi AYM kararıyla bu okunan hüküm yok hükmünde sayılmalıdır ve Berberoğlu yeniden milletvekilliği görevine devam etmelidir" dedi.

CHP Yönetiminin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı değerlendirmenin ardından, izlenecek stratejiyi netleştirmesi bekleniyor.

AKP Grup Başkanvekili Turan: Yeniden yargılama kararına göre yasal adımlar atılabilir

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da AYM'nin Enis Berberoğlu kararını sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi.

https://twitter.com/turanbulent/status/1306605806574542851?s=20

AYM'nin kararı ile Meclis'te yapılan usuli işlem, yani kararın okunmasının birbirinden farklı olduğunu belirten Turan, Berberoğlu'nun yeniden yargılanması kararının ardından gerekli yasal adımların atılabileceğini ifade etti. Turan şu mesajı paylaştı:

"'AYM'nin verdiği karar ile Meclis'te yapılan usuli işlem (karar okuma) birbirinden farklıdır. Meclis'te Anayasa ve içtüzüğe göre Yargıtay'da kesinleşmiş olan karar okunmuştur. Bunun dışındaki başvuru yolları, bireysel başvuru sonucundaki kararlar, kesin hükme engel değildir.

Bireysel başvuru sonucunun beklenmesi, mevzuata göre mümkün değildir. (Anayasa md 84, İçtüzük md 136) AYM kararı yerel mahkemenin tekrar yargılama yapmasına imkan tanıyacaktır. O karara göre süreçler tartışılır ve gerekli yasal adımlar tabiki atılır.