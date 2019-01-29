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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu başkanlık seçimi gündemiyle toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 20:45 | Son Güncelleme

İlk tur oylamada hiçbir üye gereken çoğunluğu sağlayamadı - Toplantı öğleden sonra devam edecek

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolacak olması nedeniyle başkanlık seçimi gündemiyle toplandı.

Edinilen bilgiye göre, bu sabah gerçekleştirilen ilk tur oylamada hiçbir üye başkanlık için gereken çoğunluğu sağlayamadı. Oylamaya öğleden sonra devam edilecek.

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'a göre, Arslan'dan boşalacak başkanlık için yapılacak seçimin, görev süresinin sona ereceği 10 Şubat 2019'dan önceki iki ay içerisinde sonuçlandırılması öngörülüyor.

Başkan, Genel Kurul tarafından üyeler arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla dört yıl için seçiliyor. Görev süresi biten başkanlar yeniden aday olabiliyor.

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