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Anayasa Mahkemesi'nde yeni üye Basri Bağcı için yemin töreni

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2020 10:41 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi'nde yeni üye Basri Bağcı için yemin töreni düzenleniyor. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Şentop ve CHP lideri Kılıçdaroğlu da katılıyor.

Anayasa Mahkemesi'nde yeni üye Basri Bağcı için yemin töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Basri Bağcı'nın yemin törenine katılıyor.

Toplantıya Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer alıyor.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın açıklamaları:

"Maskeli ve mesafeli bir yemin töreni gerçekleştiriyoruz. Bu zorunluluktan dolayı davet edemediklerimiz umarım bize kırılmazlar.

Temel hakların korunması ahlaki bir meseledir. Batı'da ırkçılık özgürlükleri tehdit ediyor. Sınırlarına dayanan mültecileri ülkelerine almamak için gerektiğinde öldüren bir anlayış ile erdemli bir toplum oluşturulamaz. Renginden dolayı bir insana nefes aldırmayan bir yaklaşımla da erdemli bir toplum inşa edilemez. AYM'nin bir kararında vurguladığı gibi; çoğulcu toplumda devletin faklılıkları ve farklı olanları koruma görevi vardır. Bir elinde terazi bir elinde kılıç olan gözleri kapalı adalet figüru üç unsuru sembolize eder. Bunlar, tarafsız yargı, hakkaniyete uygun yargılama ve yargı kararlarının uygulanmasıdır.

Yargının ve hakimin tarafsızlığı öncelikle bağımsızlığını gerektirir. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz."

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