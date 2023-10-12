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Anayasa Mahkemesi'nden 'Can Atalay' kararı! Erteleme çıktı...

12.10.2023 10:40 | Son Güncelleme:
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Anayasa Mahkemesi'nin, cezaevinde tutuklu bulunan TİP milletvekili avukat Can Atalay’ın 'hak ihlali' başvurusunu bugün karara bağlaması bekleniyordu. Ancak AYM, Atalay'ın başvurusunu ilerleyen tarihlerde görüşme kararı aldı.

Anayasa Mahkemesi'nden 'Can Atalay' kararı! Erteleme çıktı...

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası'nda aldığı 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunu bugün görüşecekti.

Ancak AYM Atalay'ın bireysel başvurusunu ilerleyen tarihlerde görüşme yönünde karar aldı.

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Gezi Davası tutuklusu avukat Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'ne 'hak ihlali' başvurusunda bulunmuştu.

5 Ekim'de yapılan toplantıda, Atalay'ın başvurusunun Genel Kurul'a sevkine ve 12 Ekim tarihinde görüşülmesine karar verilmişti.


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Anayasa Mahkemesi Başkanlığı türkiye işçi partisi

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