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Anayasa Mahkemesinde Başkanvekilliği seçimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 11:53 | Son Güncelleme

Başkanvekilliğine, üye Hasan Tahsin Gökcan seçildi

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, üye Hasan Tahsin Gökcan seçildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Burhan Üstün'ün 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle boşalacak başkanvekilliği için Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca seçim yapıldı.

Seçim sonucunda, Üye Hasan Tahsin Gökcan Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine getirildi.

- Özgeçmişi

Çorum'un İskilip ilçesinde 1965'te doğan Gökcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Sırasıyla Fındıklı, Tuzluca, Bozüyük Hakimliği ve Yargıtay Tetkik Hakimliği görevlerinde bulunan Gökcan, 2011'de Yargıtay üyeliğine seçildi.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Hukuku alanında master yapan Gökcan, Türkiye Adalet Akademisinde 2003 ile 2012 yılları arasında hakim-savcı adaylık eğitimi ve meslek içi eğitimi kapsamında eğitici olarak ders verdi.

Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Mart 2014'te Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Gökcan'ın, çeşitli hukuk dergilerinde yayımlanmış makaleleri ve mesleki konularda kitapları bulunuyor. Hasan Tahsin Gökcan, evli ve iki çocuk babası.

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