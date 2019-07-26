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Anayasa Mahkemesinin akademisyenler için hak ihlali kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2019 20:08 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: - "Akademisyenlerin ellerinden alınan akademik görevleri, pasaportları ve bütün hakları iade edilmeli, süreç içindeki zararları tazmin edilmelidir"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Anayasa Mahkemesinin akademisyenlere ilişkin verdiği hak ihlali kararının ardından, söz konusu akademisyenlerin ellerinden alınan akademik görevleri, pasaportları ve bütün haklarının iade edilmesini, süreç içindeki zararlarının tazmin edilmesini istedi.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" olarak adlandırılan metne imza atan 10 akademisyenin, "terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları" gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda "hak ihlali" kararı vermesini değerlendirdi.

Anayasa Mahkemesinin bu kararıyla olağanüstü halin en tartışmalı kararını mahkum ettiğini ifade eden Özel, "OHAL yetkisini 15 Temmuz’dan sonra FETÖ ile mücadele için alıp, FETÖ ile tarihsel bir husumet içinde olan, FETÖ’nün bağnaz, dogmacı, aklı ve bilimi dışlayan yapısına karşı akademide mücadele eden FETÖ’nün rakiplerini, sadece kendisine muhalif oldukları için hedef seçenler, 12 Eylül ve 16 Nisan antidemokratik anayasalarına rağmen ve Anayasa Mahkemesinin malum kompozisyonuna rağmen anayasa, tarih ve vicdan karşısında bu kararla mahkum olmuştur." dedi.

Özel, söz konusu akademisyenlerin ellerinden alınan akademik görevleri, pasaportları ve bütün haklarının iade edilmesi, süreç içindeki zararlarının tazmin edilmesi gerektiğini belirtti.

CHP'li Özel, "Adalet ve Kalkınma Partisi hepimizin yüzüne bakabilmek istiyorsa, uygulayabilecekleri üçlü bir reçete var: Özür, hakların iadesi, tazmin. Yapılanlardan dolayı amasız, fakatsız bir özür bekliyoruz. Bütün hakların iadesi çok hızlı şekilde gerçekleşmeli ve aradaki süreçteki mağduriyetler olabildiğince tazmin edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

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