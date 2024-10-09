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  4. Anayasa'nın ilk 4 maddesi nedir? Anayasa'nın 1.,2.,3.,4. maddesi neler?

Anayasa'nın ilk 4 maddesi nedir? Anayasa'nın 1.,2.,3.,4. maddesi neler?

Melek Nacar Melek Nacar
08.10.2024 13:05
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 9 Kasım 1982 yılından günümüze kadar yürürlükte yer almakta ve geçerliliğini korumaktadır. Bu Anayasanın başlangıç kısmı, anayasanın dayanmış olduğu temel görüş ve ilkeleri belirtir. Peki, Anayasa'nın ilk 4 maddesi nedir? Anayasa'nın 1.,2.,3.,4. maddesi neler?

Anayasa'nın ilk 4 maddesi nedir? Anayasa'nın 1.,2.,3.,4. maddesi neler?

İçindekiler

  • Anayasanın ilk dört maddesi nedir?
  • Anayasanın 1. maddesi nedir?
  • Anayasanın 2. maddesi nedir?
  • Anayasanın 3. maddesi nedir?
  • Anayasanın 4. maddesi nedir?

Bazı anayasa maddelerinde zaman zaman değişiklikler yapılsa da ilk 4 madde, anayasanın bütünlüğünü ve ilk 3 maddenin değiştirilemez olduğunu korur. Bu ilk dört madde, anayasanın temel ilkelerini ve kuruluşunun onaylandığını belirtir. Anayasanın ilk 4 maddesi, egemenlik anlayışını, bölünmez bütünlüğü ve bu öğelerin değiştirilemez olduğunu anlatır. Anayasa ülkemiz adına oldukça önemlidir ve yönetim sistemi anayasa ile gerçekleşir.

Anayasanın ilk dört maddesi nedir?

Anayasanın ilk dört maddesi şu şekilde sıralanabilir:

I. Devletin şekli

Madde 1: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

Madde 2: Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, Resmî dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti

Madde 3: Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Milli marşı "İstiklal Marşı"dır.

Başkenti Ankara'dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

Madde 4: Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Anayasanın 1. maddesi nedir?

Anayasanın 1. maddesi devletin şeklini anlatan maddedir. 1. madde, "Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir" maddesidir ve açıklaması şu şekildedir:

Bu madde Türkiye Devleti'nin yönetim şeklinin cumhuriyet olduğunu belirtir. Cumhuriyet ise halkın egemen olduğu ve devlet başkanının belirli bir süre için seçildiği yönetim şeklidir. Bu madde ile Türkiye'nin yönetim şeklinin monarşiye ya da başka bir sisteme değil, cumhuriyete bağlı olduğu açıklanır.

Anayasanın 2. maddesi nedir?

Anayasanın 2. maddesi cumhuriyetin niteliklerini anlatan maddedir. 2. madde açıklamasında cumhuriyet özellikleri sıralanabilir. Bu kapsamda, anayasa maddeleri arasında bulunan 2. maddeye göre, Türkiye Cumhuriyeti:

  • Toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde,
  • İnsan haklarına saygılı,
  • Atatürk milliyetçiliğine bağlı,
  • Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,
  • Demokratik,
  • Laik
  • Sosyal bir hukuk Devletidir.

Anayasanın 3. maddesi nedir?

Anayasanın 3. maddesi devletin bütünlüğü, Resmî dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti hakkında olan bir maddedir. Bu madde, "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı "İstiklal Marşı"dır. Başkenti Ankara'dır" maddesidir.

Anayasanın 4. maddesi nedir?

Anayasanın 4. maddesi değiştirelemeyecek ve değiştirilmesi teklif edilemeyecek hükümleri anlatır. Değiştirelemeyecek ve değiştirilmesi teklif edilemeyecek hükümler ise ilk 3 maddede açıklanan hükümlerdir.

  1. madde; devletin şeklinin Cumhuriyet olduğunu açıklayan 1.madde, cumhuriyetin niteliklerini açıklayan 2. madde ve devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, milli marşı ve başkentini açıklayan 3. maddedeki hükümlerin değiştirilemeyeceğini ve değiştirilmelerinin teklif edilemeyeceğini belirtir. Kısaca, anayasanın 4. maddesi, anayasanın ilk 3 maddesinin değiştirilemeyeceğini belirten maddedir.
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Türkiye Anayasa madde
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