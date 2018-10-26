Andımız için olay yaratacak sözler!

Sevilay Yılman, bugünkü "Madem Türk’üm ve doğruyum! O zaman gerçeği söyleyeyim!" başlıklı yazısında Andımız'ı işkence olarak gördüğünü söyledi

Yılman'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

Danıştay’ın, “Andımız” ile ilgili kararı epeyce tartışıldı ve tartışılmaya da devam ediyor.

'PEK HAZ ETMİYORDUM'

Kararın kamuoyuna yansıdığı gün çok eski, geride kalmış bir polemik gördüğüm için aslında bu konuya girmeyi dahi düşünmüyordum ama konu öyle büyüdü ve o kadar farklı bir noktaya evrildi ki… Bendenizin de bayat gördüğü bu konuyla alakalı görüş belirtmesi elzem oldu artık!

Aslında görüşüm genel dünya görüşüme bakıldığında aşağı yukarı tahmin edilebilir.

Ama yine de yazayım…

Bırakın demokratik olup olmaması hususunu, insani olarak bile kesinlikle kabul edilir bulmuyorum.

Bilmiyorum kaç yıl, kaç milyon defa bu Andımız denilen şeyi okudum öğrenciyken ama yemin ediyorum o okuduğum zamanlarda da pek haz etmiyordum.

İşkence gibi geliyordu.

'MİLİTARİST RUH'

Her okul sabahı, sınıfa girmeden önce ciyak ciyak; “Türk’üm doğruyum çalışkanım…“ diyerek bağırtıldığım o anlar aklıma geliyor ve nasıl bir militarist ruhla okutturulmuş, daha doğrusu okumamız dayatılmış ise yemin ediyorum afakanlar basıyor.