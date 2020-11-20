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Andrey Karlov suikastı davası ertelendi

20.11.2020 18:30 | Son Güncelleme:
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Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Aralık’a erteledi.Ankara 2.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Aralık’a erteledi.
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanıklar Şahin Söğüt ve Ramazan Yücel, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Diğer tutuklu sanıklarla ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kuruldu. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına devam edildi. Karlov suikastını gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş’ın örgüt içindeki "abisi" olduğu belirtilen sanık Şahin Sögüt, savunmasında ne Altıntaş ile ne de suikastle bir ilgisinin bulunmadığını iddia etti. FETÖ mensubu olmadığını da öne süren Söğüt, suçsuz yere yargılandığını savundu.
Sanık Söğüt’ün ardından söz verilen bazı sanıklar ve avukatları, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmalarını hazırlayamadıklarını belirterek ek süre talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Aralık’a erteledi.

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