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Andrey Karlov suikasti davasında şoke eden savunma: Uzaya giden ilk Türk olmak için...

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 16:23 | Son Güncelleme

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin davada, fotoğraf sergisinin organizatörü savunma yaptı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada tutuklu sanık Mustafa Timur Özkan, banka hesabından ABD'deki bir şirketin hesabına gönderdiği 100 bin doların ne amaçla gönderildiğinin sorulması üzerine 'Bu şirket, uzaya adam götüren bir şirketti. Ben de uzaya giden ilk Türk olmak için bu parayı gönderdim' dedi.

Andrey Karlov suikasti davasında şoke eden savunma: Uzaya giden ilk Türk olmak için...

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı bir sergide saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından uğradığı suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davanın üçüncü celsesi başladı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada tutuklu sanıklardan bazıları duruşmada hazır edilirken, bazı sanıklar da SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Suikastın gerçekleştiği serginin organizatörü tutuklu sanık Mustafa Timur Özkan, mahkeme huzurunda savunmasını yaptı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Özkan, ne suikast ile ne de FETÖ ile doğrudan ya da dolaylı bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. Serginin organizasyonu için hiç kimseden talimat almadığını söyleyen Özkan, "Sergi ve suikast birbirinden bağımsız iki süreçten geçerek vaki olmuştur. Sergi projesi benimdir, yapılması talebi Ruslardan gelmiştir. Suikastı kimin yaptırdığını bilemem. Benim bildiğim sergiyi FETÖ’nün yaptırmadığıdır. Sergiyi ben yaptım, bunu yaparken de hiçbir yerden talimat almadım. Emekli mimarım. Hobilerimin başında seyahat gelmektedir. Rusya üzerine yayınlanmış iki kitabım var. Vatanını, milletini seven, aydın, ilerici, sosyal demokrat bir insanım. Muhafazakar ve din odaklı yapılanmalara odak olmuşumdur. Buna rağmen dini ve illegal bir örgütle işbirliği içinde olmakla suçlanıyorum. Bu, benim açımdan sadece kabul edilemez değil, aynı zamanda utançtır. Adım adeta dolgu malzemesi olarak iddianameye dahil edilmiştir" iddialarında bulundu.

Özkan, serginin hikayesinin 2011 yılına uzandığını belirterek, serginin amacının Türkiye-Rusya ilişkilerine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Serginin sergiye sponsor olan Rusya Büyükelçiliğinin talebi üzerine gerçekleştiğini ifade eden Özkan, menfur suikastın barışçıl bir sergide vuku bulmasının kendisi açısından da talihsiz bir tesadüf olduğunu kaydetti. Özkan, suikastın Moskova'da 20 Aralık 2016'da yapılacak olan Türkiye-Rusya-İran arasındaki ortak Suriye toplantısından önceki güne denk getirildiği iddiasına ilişkin, "16 Aralık'tan 19 Aralık'a ertelenmesi tamamen Rusya tarafının tercihiyle oldu. Ruslar, kendi protokollerini davet edebilmek için farklı bir açılış tarihi istediler" ifadelerini kullandı.

"UZAYA GİDEN İLK TÜRK OLMAK İÇİN PARA GÖNDERDİM"

Özkan, hesap hareketlerinde 2 milyon 400 bin lira tespit edildiği ve ABD’li bir şirkete 100 bin dolar gönderdiğinin hatırlatılması üzerine, “İfademde de bahsettiğim gibi gayrimenkul yatırımları yaptım. Bu paraları mesleğim dışında bu işlerden kazandım. ABD'ye gönderdiğim 100 bin dolar, bu şirket uzaya adam götüren bir şirketti. Ben de uzaya giden ilk Türk olmak için bu parayı gönderdim. O dönem Türkiye’den 3 kişi başvuru yapmış ve para göndermişti. Benim çocuğum yok. Dünya malı dünyada kalır mantığı ile hareket edip gözümü karartıp gönderdim” diye konuştu.
Duruşma, diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor. (İHA)

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Andrey Karlov Rusya mustafa timur özkan ABD savunma mahkeme

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