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Android 11 için Double Tap özelliği test ediliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.02.2020 09:54 | Son Güncelleme

Daha önce hızlı ayarlar kısmındaki kısa yollara renk atama özelliği keşfedilen yeni sürümde şu sıralar ”Columbus” olarak adlandırılan Çift Dokunma hareketi test ediliyor.

Android 11 için Double Tap özelliği test ediliyor

Google bu yeni özellik için özel bir donanıma ihtiyaç duymamış. Kullanıcıların yapması gereken tek şey telefonun arkasına iki kez dokunmak olacak.

ANDROİD 11 İLE TELEFONUN ARKASINA İKİ KERE DOKUNMAK YETECEK

Jireskop ve İvmeölçer özelliği bulunan telefonlarda bu çift dokunma ile kamera açılabilecek veya Google Asistana ulaşılabilecek. Bunlar temel özellikler olsa da kullanıcılar Çift Dokunma sayesinde isteğe bağlı olarak Zamanlayıcıyı kapatabilecek, gelen aramaları sessize alabilecek, alarmı erteleyebilecek veya medya oynatıcısını durdurup aktif hale getirecek.

Daha önce yayınlanan listede Google Pixel 2,  Google Pixel 2 XL, Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL, Google Pixel 3a, Google Pixel 3a XL, Google Pixel 4, Google Pixel 4 XL gibi telefonlar Android 11 için gelen bütün özellikleri etkin bir şekilde kullanabilecekti. Çift dokunma özelliği Pixel 2 ve Pixel 3’te test edildi ve eksiksiz bir şekilde çalıştığı görüldü. Aşağıdaki videoda Çift Dokunma özelliğinin nasıl çalıştığını gösteren iki video mevcut. İlk videoda bu özellik kullanılarak Google Asistana bağlanılıyor. İkinci videoda ise kamera açılıyor.

ANDROİD 11 İLE UYGULAMALARIN İZİN ALMASI GEREKECEK

Bakalım önümüzdeki günlerde Google Android 11 ile birlikte hangi yeni özellikleri test edecek. Biliyorsunuz Android 11’in duyurulmasıyla birlikte Ağustos ayından itibaren konum izni isteyen tüm yeni uygulamaların Google’dan onay alması gerekecek. Çünkü konum izni isteyen uygulamaların bir çoğunun bu izne ihtiyacı yok. Google’da bu durumu fark etmiş olacak ki bu konuda uygulamalara sıkı bir denetim getirecek. Uygulamaya bir kez konum izni vermezseniz bir daha bu konuda size istekte bulunamayacak ve izin vermek için Ayarlar kısmını kullanmanız gerekecek.

Çift dokunma hareketi böyle görünecek


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