Android 11 için Double Tap özelliği test ediliyor

Google bu yeni özellik için özel bir donanıma ihtiyaç duymamış. Kullanıcıların yapması gereken tek şey telefonun arkasına iki kez dokunmak olacak.

ANDROİD 11 İLE TELEFONUN ARKASINA İKİ KERE DOKUNMAK YETECEK

Jireskop ve İvmeölçer özelliği bulunan telefonlarda bu çift dokunma ile kamera açılabilecek veya Google Asistana ulaşılabilecek. Bunlar temel özellikler olsa da kullanıcılar Çift Dokunma sayesinde isteğe bağlı olarak Zamanlayıcıyı kapatabilecek, gelen aramaları sessize alabilecek, alarmı erteleyebilecek veya medya oynatıcısını durdurup aktif hale getirecek.

Daha önce yayınlanan listede Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL, Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL, Google Pixel 3a, Google Pixel 3a XL, Google Pixel 4, Google Pixel 4 XL gibi telefonlar Android 11 için gelen bütün özellikleri etkin bir şekilde kullanabilecekti. Çift dokunma özelliği Pixel 2 ve Pixel 3’te test edildi ve eksiksiz bir şekilde çalıştığı görüldü. Aşağıdaki videoda Çift Dokunma özelliğinin nasıl çalıştığını gösteren iki video mevcut. İlk videoda bu özellik kullanılarak Google Asistana bağlanılıyor. İkinci videoda ise kamera açılıyor.