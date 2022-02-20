Android 13 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve Poco modelleri sızdı! Aralarında sizin telefonunuz da olabilir

Google, ilk Android 13 Geliştirici Önizlemesi'ni geçtiğimiz günlerde yayınladı. Kod adı "Tiramisu" olan Android 13'ün Material You tasarım dilini sistem geneline yansıtmayı amaçlarken, aynı zamanda Android 12 ile sunulan özellikleri temel alarak birçok değişikliği de beraberinde getireceği ortaya kondu. Android 13 güncellemesi alacak telefonlar henüz tam olarak belirlenmese de Android 13 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve Poco telefonlar için önemli bir liste paylaşıldı.

Android 13 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve Poco modelleri için paylaşılan ve resmi olmayan listede onlarca model bulunuyor. Xiaomiui.net tarafından paylaşılan listeye göre Android 13 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve Poco modelleri şöyle;

ANDROID 13 GÜNCELLEMESİ ALACAK XIAOMI MODELLERİ

Mi 10S

Mi 11/Pro/Ultra

Mi 11i/11X/11X Pro

Xiaomi 11X/HyperCharge

Xiaomi 11T/Pro

Xiaomi 12 / Pro / Lite

Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G

Xiaomi MIX 4 / MIX 5 / MIX 5 PRO

Xiaomi MIX Fold

Xiaomi CIVI

Xiaomi Pad 5 serisi

ANDROID 13 GÜNCELLEMESİ ALACAK REDMI MODELLERİ

Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022

Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G

Redmi Note 10T/10 5G

Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G

Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro

Redmi Note 11T/11 5G/4G

Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming

Redmi K50/Pro/Gaming/Gaming Lite

ANDROID 13 GÜNCELLEMESİ ALACAK POCO MODELLERİ

POCO F3/GT

POCO X3 GT / X3 Pro

POCO F4/Pro/GT

POCO M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4Pro 4G

POCO C4

ANDROID 13 GÜNCELLEMESİ ALMASI MUHTEMEL TELEFONLAR

Redmi K30 Pro / Zoom Edition

Redmi K30S Ultra

POCO F2 Pro

Mi 10 / Pro / Ultra

Mi 10T / Pro

Redmi Note 8 2021

ANDROID 13 GÜNCELLEMESİ ALMAYACAĞI SÖYLENEN MODELLER

Redmi 9 / Prime / 9T / Power

Redmi Note 9 / 9S / Pro / Pro Max

Redmi Note 9 4G / 5G / 9T 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K30 4G/5G/Ultra/K30i 5G/Racing

POCO X3 / NFC

POCO X2 / M2 / M2 Pro

Mi 10 Lite/Youth Edition

Mi 10i/10T Lite

Mi Note 10 Lite

Son olarak bir kez daha uyarmakta fayda var; Xiaomi, Android 13 güncellemesi alacak telefonlarının listesini henüz resmi olarak açıklamadı. Bu yüzden bu liste, resmi bir liste olmayabilir. Bu nedenle Xiaomi'nin resmi duyurusundan önce listede yer alan modellerin isimlerinde değişiklikler, listeye eklemeler ve çıkarmalar olabilir.

