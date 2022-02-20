Android 13 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve Poco modelleri sızdı! Aralarında sizin telefonunuz da olabilir

Google, ilk Android 13 Geliştirici Önizlemesi'ni geçtiğimiz günlerde yayınladı. Kod adı "Tiramisu" olan Android 13'ün Material You tasarım dilini sistem geneline yansıtmayı amaçlarken, aynı zamanda Android 12 ile sunulan özellikleri temel alarak birçok değişikliği de beraberinde getireceği ortaya kondu. Android 13 güncellemesi alacak telefonlar henüz tam olarak belirlenmese de Android 13 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve Poco telefonlar için önemli bir liste paylaşıldı.
Android 13 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve Poco modelleri için paylaşılan ve resmi olmayan listede onlarca model bulunuyor. Xiaomiui.net tarafından paylaşılan listeye göre Android 13 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve Poco modelleri şöyle;
ANDROID 13 GÜNCELLEMESİ ALACAK XIAOMI MODELLERİ
- Mi 10S
- Mi 11/Pro/Ultra
- Mi 11i/11X/11X Pro
- Xiaomi 11X/HyperCharge
- Xiaomi 11T/Pro
- Xiaomi 12 / Pro / Lite
- Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G
- Xiaomi MIX 4 / MIX 5 / MIX 5 PRO
- Xiaomi MIX Fold
- Xiaomi CIVI
- Xiaomi Pad 5 serisi
ANDROID 13 GÜNCELLEMESİ ALACAK REDMI MODELLERİ
- Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022
- Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G
- Redmi Note 10T/10 5G
- Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G
- Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro
- Redmi Note 11T/11 5G/4G
- Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming
- Redmi K50/Pro/Gaming/Gaming Lite
ANDROID 13 GÜNCELLEMESİ ALACAK POCO MODELLERİ
- POCO F3/GT
- POCO X3 GT / X3 Pro
- POCO F4/Pro/GT
- POCO M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4Pro 4G
- POCO C4
ANDROID 13 GÜNCELLEMESİ ALMASI MUHTEMEL TELEFONLAR
- Redmi K30 Pro / Zoom Edition
- Redmi K30S Ultra
- POCO F2 Pro
- Mi 10 / Pro / Ultra
- Mi 10T / Pro
- Redmi Note 8 2021
ANDROID 13 GÜNCELLEMESİ ALMAYACAĞI SÖYLENEN MODELLER
- Redmi 9 / Prime / 9T / Power
- Redmi Note 9 / 9S / Pro / Pro Max
- Redmi Note 9 4G / 5G / 9T 5G
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi K30 4G/5G/Ultra/K30i 5G/Racing
- POCO X3 / NFC
- POCO X2 / M2 / M2 Pro
- Mi 10 Lite/Youth Edition
- Mi 10i/10T Lite
- Mi Note 10 Lite
Son olarak bir kez daha uyarmakta fayda var; Xiaomi, Android 13 güncellemesi alacak telefonlarının listesini henüz resmi olarak açıklamadı. Bu yüzden bu liste, resmi bir liste olmayabilir. Bu nedenle Xiaomi'nin resmi duyurusundan önce listede yer alan modellerin isimlerinde değişiklikler, listeye eklemeler ve çıkarmalar olabilir.
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