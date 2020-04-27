HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Android görüşme kaydı için çok istek var

Android görüşme kaydı için çok istek var

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.04.2020 12:04 | Son Güncelleme

Android görüşme kaydı, telefondan yapılan görüşmelerin doğal telefon uygulaması üzerinden kaydedilmesini sağlayacak.

Android görüşme kaydı için çok istek var

Bu özellik, özellikle iş dünyasında veya tıp camiası gibi hassas görüşmelerin yapıldığı alanlarda büyük talep görüyordu. Telefonda yapılan hassas mesleki görüşmelerin kaydedilmemesi halinde, kullanıcılar daha sora mağdur olabiliyor, görüşmedeki detayları ise ispat edemiyordu.

Google şimdi bu özelliğin devreye girdiğinde nasıl kullanılabileceğine dair bir yönerge yayınladı. Geliştiricilerin bu belgeler üzerinden kendini yeni güncellemeye hazırlaması mümkün olacak.

Google’ın açıklamasına göre bu özellik Android 9’dan itibaren kullanılabilecek. Ayrıca telefonda, “phone/telefon” uygulamasının son versiyonu bulunmak zorunda olacak.

Ancak, şimdilik Android görüşme kaydı özeliğini her ülkede kullanmak mümkün olmayabilir. Türkiye’nin de dahil olduğu çoğu ülkede, telefon görüşmelerini kaydetmeden önce karşı tarafa ses kaydı konusunda bilgi vermek gerekiyor. Ayrıca kaydedilen ses kayıtlarını güvenli şekilde saklamak da yine yasal bir sorumluluk.

Dolayısıyla Google’ın bu özelliği ilk aşamada sadece belli bölgeler için kullanıma açması bekleniyor. Google’ın planına göre, kullanıcının kayıt yapmaya başlaması halinde, görüşme yaptığı kişiye “sesiniz şu anda kaydediliyor,” uyarısının gitmesi de planlanıyor.

Ancak, bu özelliğin “yanlışlıkla” devreye girmesi halinde, pek çok çiftin ilişkisinin bozulması da kaçınılmaz görünüyor. Dolayısıyla, bu özelliğin Google için bir tazminat konusuna dönüşmeden, güvenli şekilde çalıştırılmasını sağlamak da önemli. İnternet devi, şimdi bu özelliği en uygun şekilde nasıl hayata geçireceğini düşünüyor.

Amazon evde kalan çalışanlarını işten mi çıkaracak?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu! Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu!
Amazon satıcı verilerini çalıyor mu?Amazon satıcı verilerini çalıyor mu?
Karantina altındaki Kıbrıslı genç uyardı: Virüsü ciddiye alınKarantina altındaki Kıbrıslı genç uyardı: Virüsü ciddiye alın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
android görüşme kaydı

En Çok Okunan Haberler

Adalar vapur seferleri kontrollü olarak başladı

Adalar vapur seferleri kontrollü olarak başladı

Bilim Kurulu Üyesi'nden umutlandıran paylaşım

Bilim Kurulu Üyesi'nden umutlandıran paylaşım

Survivor Nisa yarışmadan ayrılıyor mu? Acun'dan flaş açıklama

Survivor Nisa yarışmadan ayrılıyor mu? Acun'dan flaş açıklama

Survivor Aycan Yanaç milli takıma çağrılmayacak

Survivor Aycan Yanaç milli takıma çağrılmayacak

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

iPhone'lar tek bir mesajla çöküyor! Peki sebebi ne?

iPhone'lar tek bir mesajla çöküyor! Peki sebebi ne?

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

GTA 6'dan ilk resmi bilgiler geldi; Ancak kötü bir haber var

GTA 6'dan ilk resmi bilgiler geldi; Ancak kötü bir haber var

Iron Man artık rahat olabilir: OnePlus 8 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Iron Man artık rahat olabilir: OnePlus 8 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amazon satıcı verilerini çalıyor mu?

Amazon satıcı verilerini çalıyor mu?

AMD’nin satışlarla ilgili rekor beklentisi var

AMD’nin satışlarla ilgili rekor beklentisi var

Kablosuz şarj özellikli telefon tutacağı

Kablosuz şarj özellikli telefon tutacağı

1 GB internet projesinde kimler yararlanacak

1 GB internet projesinde kimler yararlanacak

Telegram video konferans ile büyüyecek

Telegram video konferans ile büyüyecek

WhatsApp üzerinde reklam göstermek için plan yapılıyor

WhatsApp üzerinde reklam göstermek için plan yapılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.