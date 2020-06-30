Android kullanıcıları dikkat! Bu püf noktaları kesinlikle bilmelisiniz! Üstüne basılı tutarak...

Android işletim sistemine sahip telefonlarda sanal klavyeye tek tuşla erişimden mesajları kontrol altında tutmaya, hatta sık kullanılan uygulamalara erişim yönteminden pil ömrünü korumaya kadar pek çok özelliği aktif bir şekilde kullanmanız mümkündür. Tüm bunları saniyeler içerisinde yapmış olacaksınız!

BU YÖNTEMLERLE ANDROID TELEFONUNUZ DAHA KULLANIŞLI HALE GELİYOR!

Bu tüyolarla telefonunuz eskisinden daha kullanışlı hale gelecek. Telefonunuzu elinizden bir an olsun bırakmak istemeyeceksiniz. İşte püf noktalar...

PİL ÖMRÜNÜ KORUMAK MÜMKÜN

Android telefonların hepsinde bulunan Power Strip Widget özelliği oldukça önemli bir özellik.

Power Strip Widget sayesinde telefonunuzda yer alan ve en çok pil tüketimi yapan uygulamaları tek ekrandan yönetebiliyorsunuz.

ÇEŞİTLİ KLASÖRLERİ YENİDEN İSİMLENDİRMEK

Sistem klasörlerini ve özellikle kişisel klasörleri yeniden isimlendirebilmek mümkün.

Klasörün ismine bir süre parmağınızı basılı tutun, yeniden isimlendirme penceresi ortaya çıktı bile!

SIK KULLANILAN KONUMLARI YEDEKLEME İŞLEMİ

Favori konumlarınıza her an ulaşabilirsiniz. Nasıl mı?

Yıldız eklediğiniz her bir konumu Google Maps ile birlikte her zaman görebilirsiniz. UYANIK KALMA MODU ÖZELLİĞİ

Android kullanıcılarının büyük bir kısmı telefon ekranının saniyeler içerisinde kapanmasından hiçbir şekilde hoşnut değil! Merak etmeyin Android dünyasında elbette bunun da bir çözümü var.

Ayarlar menüsüne girip ekran ayarlarından uyanık kal modunu aktif hale getirmeniz yeterli oluyor. Böylece ekran ışığı sönmüyor ve sürekli olarak açmak zorunda kalmıyorsunuz.

USB HATA AYIKLAMA ÖZELLİĞİ

Bilgisayarda yer alan komutlarla akıllı telefonunuzda işlem yapmak istiyorsanız USB hata ayıklama özelliğinden yararlanmanız gerekiyor.

Uygulama yüklemek ya da telefonunuza root işlemi yapmak istiyorsanız USB hata ayıklama özelliğini yalnızca bu işlemleri yapacağınız zaman işaretleyin. Aksi halde bu pek de güvenli bir adım olmaz.

ETKİNLİK GİZLEME ÖZELLİĞİ

Bu özelliği aktifleştirirseniz herhangi bir uygulamadan çıkış yapıp ana menüye döndüğünüzde arka planda çalışmaya devam eden uygulamaları otomatik kapatmış olursunuz.

Bir uygulamaya dönecekseniz bu seçeneği aktifleştirmeyin. Ama açık kalan uygulamalar pil ömrünü azaltıyorsa bu seçeneği aktifleştirmekte fayda var, tamamen sizin tercihinize kalmış.

MUTLAK SES YÜKSELTME ÖZELLİĞİ