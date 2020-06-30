Android kullanıcıları dikkat! Bu püf noktaları kesinlikle bilmelisiniz! Üstüne basılı tutarak...

Android işletim sistemine sahip telefonlarda sanal klavyeye tek tuşla erişimden mesajları kontrol altında tutmaya, hatta sık kullanılan uygulamalara erişim yönteminden pil ömrünü korumaya kadar pek çok özelliği aktif bir şekilde kullanmanız mümkündür. Tüm bunları saniyeler içerisinde yapmış olacaksınız!
BU YÖNTEMLERLE ANDROID TELEFONUNUZ DAHA KULLANIŞLI HALE GELİYOR!
Bu tüyolarla telefonunuz eskisinden daha kullanışlı hale gelecek. Telefonunuzu elinizden bir an olsun bırakmak istemeyeceksiniz. İşte püf noktalar...
PİL ÖMRÜNÜ KORUMAK MÜMKÜN
- Android telefonların hepsinde bulunan Power Strip Widget özelliği oldukça önemli bir özellik.
- Power Strip Widget sayesinde telefonunuzda yer alan ve en çok pil tüketimi yapan uygulamaları tek ekrandan yönetebiliyorsunuz.
ÇEŞİTLİ KLASÖRLERİ YENİDEN İSİMLENDİRMEK
- Sistem klasörlerini ve özellikle kişisel klasörleri yeniden isimlendirebilmek mümkün.
- Klasörün ismine bir süre parmağınızı basılı tutun, yeniden isimlendirme penceresi ortaya çıktı bile!
SIK KULLANILAN KONUMLARI YEDEKLEME İŞLEMİ
USB HATA AYIKLAMA ÖZELLİĞİ
- Bilgisayarda yer alan komutlarla akıllı telefonunuzda işlem yapmak istiyorsanız USB hata ayıklama özelliğinden yararlanmanız gerekiyor.
- Uygulama yüklemek ya da telefonunuza root işlemi yapmak istiyorsanız USB hata ayıklama özelliğini yalnızca bu işlemleri yapacağınız zaman işaretleyin. Aksi halde bu pek de güvenli bir adım olmaz.
ETKİNLİK GİZLEME ÖZELLİĞİ
- Bu özelliği aktifleştirirseniz herhangi bir uygulamadan çıkış yapıp ana menüye döndüğünüzde arka planda çalışmaya devam eden uygulamaları otomatik kapatmış olursunuz.
- Bir uygulamaya dönecekseniz bu seçeneği aktifleştirmeyin. Ama açık kalan uygulamalar pil ömrünü azaltıyorsa bu seçeneği aktifleştirmekte fayda var, tamamen sizin tercihinize kalmış.
MUTLAK SES YÜKSELTME ÖZELLİĞİ
- Birçok kullanıcının hoşnut olmadığı bir ses sorunu var. Bu özellik sorunu tamamen ortadan kaldırıyor.
- Bazı ses sistemleri, Android telefonların ses kontrol ayarlarıyla uyumlu olmadığından bu tarz bir sorun ortaya çıktığında mutlak ses yükseltme özelliğini etkinleştirerek sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.
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