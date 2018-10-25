Android Pie güncellemesi alacak Huawei ürünleri

Android güncellemeleri konusunda en titiz firmalardan biri olan Huawei, şimdiye kadar 9 modelini Android Pie’a yükseltti.

Hatırlanacağı üzere Çinli üretici birkaç ay önce 9 modelini yeni Android sürümüne yükselteceğini açıklamıştı. Nitekim aradan geçen süre içerisinde Mate 10, Mate 10 Porsche Edition, Mate 10 Pro, Mate RS, P20, P20 Pro, Honor 10, Honor V10 ve Honor Play modelleri Android Pie güncellemesini almıştı. Şimdiyse sırada yeni Huawei modelleri var.

Geçtiğimiz gün Çinli şirket tarafından yapılan açıklamada, 13 cihazın daha Android 9’a güncelleneceği belirtildi. Güncellemeyi alacak olan cihazlar ise şu şekilde; Huawei Mate 9, Mate 9 Porsche Edition, Mate 9 Pro, P10, P10 Plus, Nova 3, Nova 2s, Honor Note 10, Honor V9, Honor 9, MediaPad M5 8.4, MediaPad M5 10.8 ve MediaPad M5 Pro 10.8.

Şimdilik bu cihazlar için Android 9 güncellemesinin ne zaman yayınlanacağı belli değil. Sızdırılan bilgilere göre listedeki cihazlardan bazıları yıl sonuna kadar Android 9’a güncellenebilir. Fakat bu da kesin değil.

Sonuç olarak daha bazı üreticiler en üst modelleri için bile tarih vermemişken, Huawei’nin Android 9 güncellemesi için bu kadar geniş bir yelpaze sunması takdire şayan bir durum.

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