Android Q ile performans artıyor mu?

Google, önümüzdeki yıl Mart ayında düzenlenecek olan Google I/O 2019 etkinliğinde Android’in yeni sürümü Q ile karşımıza çıkacak. Yeni özellikler ile gelecek olan Q sürümü bugün Google’ın telefonu Pixel 3 XL üzerinde test edilirken görüntülendi. Peki, Geekbench’te görünen Q sürümü telefonlara performans açısından bir şey kazandıracak mı?

Android 9.0 Pie yüklü Pixel 3 XL modeli Geekbench’in tek çekirdek bölümünden 2.400 ve çoklu çekirdek bölümünden ise 8.500 civarında puan alıyordu. Android Q ile görüntülenen Pixel 3 XL yine tek ve çoklu çekirdek bölümünden bu seviyelerde puan alıyor.

Henüz test aşamasında olan Q sürümünün performans açısından telefona çok bir şey katmayacağı aşikar. Ancak Google, bu sürümde özelleştirmeler yaparak bu puanları 2.500 ve 8.600 seviyelerine çıkarabilir.

2019 yılının sonlarına doğru ilk olarak Pixel modellerine gelecek olan güncellemenin henüz ne gibi yeniliklere sahip olacağı bilinmiyor. Umarız 2019 yılında Q sürümü için 3. parti telefon üreticileri elini çabuk tutar ve hızlıca cihazlarına bu güncellemeyi sunar.

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