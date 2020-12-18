Android telefona nasıl format atılır? - Samsung ve LG telefonlara format atma - Akıllı telefona format nasıl atılır?

Genellikle bilgisayarlar için kullanılan format atma yöntemleri artık günümüz bilgisayarları olan akıllı telefonlar için de kullanılıyor. Çok yoğun kullanımdan dolayı yavaşlayan, fonksiyonlarını tam olarak yerine getiremeyen telefonlar zamanla yavaşlar ve bunun önüne geçmek için yapılan işlemlerin başında format atmak gelir. Android işletim sistemine sahip cihazlar için android format atma yöntemleri birkaç tanedir ve uygulaması oldukça basittir. Herhangi bir yardım almadan kolayca telefonunuza format atabilir yenilenen haliyle rahatlıkla telefonunuzu kullanabilirsiniz. Android Format Atma Uygulaması Neden Yapılır? Teknolojik aletlerde yaşanan sorunların çözülmesi ve cihazın hızlanarak rahat çalışması için format adı verilen bir sıfırlama işlemi uygulanır. Bazı telefonlara bulaşan virüsler de format atılmasını gerekli kılar. Özellikle android işletim sistemine sahip telefonlar virüslere maruz kalır ve buna bağlı olarak telefon yavaşlar. Bu yavaşlamanın önüne geçilmesi ve kullanım rahatlığının artırılması için android format işlemine başvurulur.

Android Cihazlara Format Atma İşleminden Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler Android cihazınız, format işleminden sonra ilk aldığınız hali gibi olur ve telefonunuzdaki tüm bilgiler silinir. Bu yüzden Android format nasıl atılır sorusunun cevabını öğrenerek işlem yapmaya başlamadan önce belli konulara dikkat etmeniz gerekir. 1) Verilerinizi Yedekleyin Format atma işleminden sonra hiçbir dosya telefonunuzda mevcut olmayacak. Bunu bilerek hareket etmeli ve tüm verilerinizi yedeklemelisiniz. Hafıza kartı kullanıyorsanız format işleminden önce mutlaka onu çıkarmalısınız. Ardından telefonunuzdaki görselleri ve bilimum dosyalarınızı bir ara kablo yardımıyla bilgisayarınıza aktarmalısınız.. 2) Telefon Rehberinizin Yedeğini Alın Telefon hafızasına kayıtlı numaraları sim kartına aktarmanız veya başka bir yere yedeklemeniz önemlidir. Format atma işleminden önce sim kartınızı çıkartmalısınız. Farklı yazılımlarla çalışan veya yurt dışından getirilen telefonlarda, format işleminden sonra telefonun hattı tanımaması gibi bir sorunla karşılaşılabilir. Bu durumla karşılaşılmaması için android format atma işleminden önce operatör servisiniz ile iletişime geçip bu olasılığı teyit ettirmelisiniz.

Bu detaylara dikkat etmediğiniz takdirde android format sonrası veri kurtarma işlemi için belli uygulamalar indirip verilerinizi kurtarmaya çalışmanız gerekir. Tüm verilerinizin kurtarılma ihtimali kesin değildir ve oldukça fazla zaman harcamanız harcamanız gerekir. Android Cihazlara Format Nasıl Atılır? Android işletim sistemini birçok marka kullanır. Format atma işlemi ise markalar arasında farklılıklar gösterir. Genel olarak bilinen birkaç android format atma yöntemi ise şöyledir; Telefonunuzun ayarlar kısmından gizlilik ayarları bölümünü seçmelisiniz. Ardından karşınıza çıkan ‘fabrika ayarlarını sıfırla’ seçeneğini kullanarak telefonunuzu sıfırlayabilirsiniz. Bu yöntem farklı telefonlarda farklı isimlerle karşınıza çıkabilir. Bazı android telefonlarda ayarlar bölümünden kişiselleştirme kısmını seçmeniz ardından da ‘yedekleme veya sıfırlama’ bölümüne girmeniz gerekir. En son olarak ‘fabrika ayalarını sıfırla’ seçeneğini seçerek telefonunuza format atmış olursunuz. Hard format için telefonunuzu kapatıp 15 saniye kadar beklemelisiniz. Ardından güç ve ana ekran tuşu ile birlikte ses açma tuşlarına aynı anda 25 saniyeye yakın bir süre basmalısınız. Yeteri kadar bekledikten sonra karşınıza recovery ekranı gelecek. Bu ekranda yer alan ‘Wipe Data Factory’ seçeneğine ses açma tuşları ile gelerek güç tuşu yardımıyla bu seçeneği seçmelisiniz. Seçikten sonra yine aynı yöntemi kullanarak ‘Wipe Cache Partition’ seçeneğini ve daha sonra ‘Reboot System Now’ kısmını seçerek format atma işlemini tamamlamış olursunuz. Son olarak telefonunuzu yeniden başlatın ve telefonunuzu kullanmaya başlayın.