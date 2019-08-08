Angelina Jolie'den dikkat çeken açıklama: Dünyanın 'daha kötü kadınlara' ihtiyacı var

Oscar ödüllü oyuncu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Elle dergisine röportaj verdi.

Derginin Eylül sayısına konuşan Jolie, kadınların toplumdaki yeri, dünyada nasıl algılandığı ve çocuklarına nasıl bir insan olmaları gerektiği konusunda ses getiren açıklamalarda bulundu.

Dünyada kötü kadınlara daha çok ihtiyaç olduğunu vurgulayan 44 yaşındaki aktris, şöyle konuşuyor: 'Kötü kadın' sadece haksızlık ve tacizden bıkmış kadınlardır. İnanmadıkları kurallara uymayı reddeden kadınlar kendileri veya aileleri için en iyisidir. Aileleri ve toplulukları tarafından ölüm veya hapis cezası veya reddedilme riski altında olsa bile seslerinden ve haklarından vazgeçmeyen kadınlar. Aileleri ve toplulukları tarafından ölüm, hapis ya da reddedilme riski altında olsa bile seslerinden ve haklarından vazgeçmeyen kadınlar. Eğer bu kötülük ise, o zaman dünyanın daha kötü kadınlara ihtiyacı var.

Ancak, kadınların her sabah savaşmak istedikleri için uyanmadıkları da doğru. Yumuşak, besleyici, zarif ve sevgi dolu olmak istiyoruz - herkes savaşmak için doğmaz. Ve biz kadınlar sihirli güçlere sahip değiliz. İstediğimiz şey birbirimize destek olma ve kadınlara eşit olarak değer veren ve saygı duyan birçok adamla birlikte çalışmak, birlikte yaşamak. Sadece bu.'