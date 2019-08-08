Angelina Jolie'den dikkat çeken açıklama: Dünyanın 'daha kötü kadınlara' ihtiyacı var

Oscar ödüllü oyuncu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Elle dergisine röportaj verdi.
Derginin Eylül sayısına konuşan Jolie, kadınların toplumdaki yeri, dünyada nasıl algılandığı ve çocuklarına nasıl bir insan olmaları gerektiği konusunda ses getiren açıklamalarda bulundu.
Dünyada kötü kadınlara daha çok ihtiyaç olduğunu vurgulayan 44 yaşındaki aktris, şöyle konuşuyor: 'Kötü kadın' sadece haksızlık ve tacizden bıkmış kadınlardır. İnanmadıkları kurallara uymayı reddeden kadınlar kendileri veya aileleri için en iyisidir. Aileleri ve toplulukları tarafından ölüm veya hapis cezası veya reddedilme riski altında olsa bile seslerinden ve haklarından vazgeçmeyen kadınlar. Aileleri ve toplulukları tarafından ölüm, hapis ya da reddedilme riski altında olsa bile seslerinden ve haklarından vazgeçmeyen kadınlar. Eğer bu kötülük ise, o zaman dünyanın daha kötü kadınlara ihtiyacı var.
Ancak, kadınların her sabah savaşmak istedikleri için uyanmadıkları da doğru. Yumuşak, besleyici, zarif ve sevgi dolu olmak istiyoruz - herkes savaşmak için doğmaz. Ve biz kadınlar sihirli güçlere sahip değiliz. İstediğimiz şey birbirimize destek olma ve kadınlara eşit olarak değer veren ve saygı duyan birçok adamla birlikte çalışmak, birlikte yaşamak. Sadece bu.'
MİLYONLARCA KADIN SÜNNET EDİLİYOR
Birçok ülkede insan haklarını savunan kadınlar hala sapkın, yoldan çıkan veya geçimsiz olarak etiketleniyor. Bu ülkelere sık sık seyahat ediyorum. Dünyanın dört bir yanındaki kadın insan hakları savunucuları, siyasi görüşlerinden, kendilerini ya da başkalarını savunmaktan, hayal bile edemediğim cesaretle hapsedildiler. Kadınların tehlikeli bir güç olarak görülüyor. Günümüzde hala 200 milyon kadın genital sünnet geçiriyor dünya çapında 650 milyon kadın da 18 yaşından önce evlendiriliyor. Binlerce kadın ve kız aile üyeleri tarafından her yıl namus cinayetleri altında öldürülüyor. Bu korkunç suistimallere son vermeliyiz. Kadınları ikincil bir konumda tutmak için neden bu kadar enerji harcanıyor?
Angelina ayrıca kızlarına da öğütler veriyor: 'Kızlarıma yapabilecekleri en önemli şeyin zihinlerini geliştirmek olduğunu sık sık söylüyorum. Her zaman güzel bir elbise giyebilirsin, ama aklın güçlü değilse, dışarıda ne giydiğin önemli değil. Bağımsız bir iradeye ve kendi görüşlerine sahip bir kadından daha büyüleyici bir şey olamaz.'
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